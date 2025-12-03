איש התקשורת, המגיש והפובליציסט אברי גלעד, עדכן הערב את עוקביו כי החליט על פרידה מאשתו נעמה שוחט.
"שתדעו", כתב גלעד, "לפני שאתם שומעים את זה ממישהו אחר, רק מספר לכם שאשתי, נעמה, ואני, החלטנו להיפרד אחרי 17 שנים טובות יחד".
הוא הוסיף: "נישאר חברים טובים, נגדל את בנותינו יחד בשמחה ובאהבה, נהיה נדיבים ומפרגנים כמו שתמיד היינו".
זו אשתו השנייה של גלעד, ולזוג שתי בנות. בפרק א' היה נשוי גלעד לחלי גולדנברג ולזוג יש בת אחת.
"משוחררים לחיים שלכם. אין צורך בתגובות", סיכם גלעד.
ביצה
מעניין לי תביצה21:15 03.12.2025
חני
קוראים לזה עדריות מחלה כרונית של הדור האחרון21:25 03.12.2025
יגאל שרון
חבל !!!!21:50 03.12.2025
לב
אין לדעת מה בניהם שיהיה לכם בהצלחה בהמשך אוהבים אותך21:53 03.12.2025
יהונתן ברבי
כל גירושים זה כואב הלב. אם גירוש ראשון לא עבד אז למה לחזור על גירוש שני. לא ידועים הנסיבות יתכן שיש דברים בלתי פתירים. אבל מעדיף לחשוב שהקשיים בין בני...
כל גירושים זה כואב הלב. אם גירוש ראשון לא עבד אז למה לחזור על גירוש שני. לא ידועים הנסיבות יתכן שיש דברים בלתי פתירים. אבל מעדיף לחשוב שהקשיים בין בני הזוג הם למטרת בניה ותיקון האיגו וזה הפיתרון לחיים מאושרים.המשך 22:00 03.12.2025
יוסף קלפה
טוב זה בגימטריה 17 תאמת לא מעניין אותי21:55 03.12.2025
יניב
מלא זוגות סוחבים על אדים כבר שנים לפני הגירושים. למה אתם שואלים? כי יוסד הנישואים הוא כושל מיסודו ,סה"כ זה אירוע שהוקם ע"י הממסד להגדיל את ההון של המשפחות העשירות במאות...
מלא זוגות סוחבים על אדים כבר שנים לפני הגירושים. למה אתם שואלים? כי יוסד הנישואים הוא כושל מיסודו ,סה"כ זה אירוע שהוקם ע"י הממסד להגדיל את ההון של המשפחות העשירות במאות הקודמות. בכלל לא מתאים לימנו אנו.המשך 21:58 03.12.2025
שחר
בתגובה ל: יניב
אין שכל אין דאגות הא יניב...23:04 03.12.2025
אלה
זה מחריד איך האופנה מתפשטת ופוגעת גם בחלקות טובות של היקום. היום לצערי להתחתן ולהתגרש זה כמו החלפת גרביים.21:58 03.12.2025
אליה
לא ברור איך הוא שרד את אשתו הראשונה22:08 03.12.2025
טטי
זה סיבוב שני22:13 03.12.2025
