איש התקשורת, המגיש והפובליציסט אברי גלעד מודיע על פירוק החבילה: "לפני שאתם שומעים את זה ממישהו אחר, רק מספר לכם שאשתי, נעמה, ואני, החלטנו להיפרד אחרי 17 שנים טובות יחד"

איש התקשורת, המגיש והפובליציסט אברי גלעד, עדכן הערב את עוקביו כי החליט על פרידה מאשתו נעמה שוחט.

"שתדעו", כתב גלעד, "לפני שאתם שומעים את זה ממישהו אחר, רק מספר לכם שאשתי, נעמה, ואני, החלטנו להיפרד אחרי 17 שנים טובות יחד".

הוא הוסיף: "נישאר חברים טובים, נגדל את בנותינו יחד בשמחה ובאהבה, נהיה נדיבים ומפרגנים כמו שתמיד היינו".

עוד באותו נושא אברי גלעד נגד החתונה של נועה קירל: "לא ערובה להצלחת נישואים" 12:20 | אפרת קרסנר 9 0 😀 👏

זו אשתו השנייה של גלעד, ולזוג שתי בנות. בפרק א' היה נשוי גלעד לחלי גולדנברג ולזוג יש בת אחת.

"משוחררים לחיים שלכם. אין צורך בתגובות", סיכם גלעד.