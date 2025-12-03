חשיפה בבריטניה: מדליף טוען שמשרד החוץ מחק בכוונה אזהרות על "רצח עם אפשרי" בסודן, לכאורה כדי להגן על איחוד האמירויות המואשמת בסיוע למיליציות הטובחות באזרחים.

ממשלת השמאל בבריטניה, שתקפה את ישראל על פעולותיה ברצועה והכירה במדינה פלסטינית, נמצאת תחת מתקפה, לאחר שגורמים מתוך הממשל חשפו טענות להסתרת רצח העם בסודן, בו נהרגו כבר מאות אלפים ונעקרו מיליונים רבים.

על פי עדות המדליף, אנליסט איומים לשעבר שביקש להישאר בעילום שם, הוא ניסה להתריע רשמית כי המצב בדרפור עלול להתדרדר למעשי רצח עם – אך גורמים בכירים במשרד החוץ מנעו ממנו לכלול את האזהרה בדו"ח.

לדבריו, ההחלטה התקבלה משיקולים מדיניים ולא מקצועיים, לכאורה כדי להגן על איחוד האמירויות, בעלת ברית מרכזית של לונדון, המואשמת על ידי גופי מודיעין וארגוני זכויות אדם בסיוע חימוש לכוחות ה־RSF – מיליציה שמבצעת בשטח טבח נרחב באזרחים.

החשיפה מעוררת גל ביקורת חריף נגד ממשלת בריטניה, שנאשמת בהכחשה, טיוח ובהעדפת אינטרסים מדיניים־כלכליים על פני מניעת זוועות הומניטריות. ארגוני זכויות אדם דורשים חקירה מיידית והפעלת מנגנוני סנקציות, בעוד פרלמנטרים מהאופוזיציה טוענים כי מדובר ב"מחדל מוסרי מהחמורים בתולדות הדיפלומטיה הבריטית".

בינתיים, הזוועות בסודן נמשכות כמעט ללא התערבות בינלאומית אפקטיבית, והעדות החדשה מציפה שאלות קשות על מידת האחריות של המערב.