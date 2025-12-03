מחבלים שיצאו ממנהרה ברפיח פתחו באש לעבר לוחמים, לוחם סיירת גולני נפצע באורח קשה ועוד 3 לוחמים נפצעו באורח בינוני

דובר צה"ל מתיר לפרסם כי 5 לוחמים מהם אחד באורח קשה, נפצעו בהיתקלות עם מחבלים במנהרה ברפיח.

חולייה של שלושה מחבלים יצאה מפיר תת־קרקעי באזור, ביצעה ירי נ"ט לעבר הכוחות והצמידה מטען לרכב משוריין. הכוח הגיב באש וסיכל את ההתקפה. שניים מהמחבלים נהרגו במהלך האירוע. 5 לוחמים נפצעו בהם אחד באורח קשה, 3 באורח בינוני ואחד באורח קל.

"מוקדם יותר היום (ד׳) במהלך פעילות כוחות סיירת גולני במזרח רפיח, נתקלו הכוחות במספר מחבלים שיצאו מתוואי תת-קרקעי במרחב. במהלך ההיתקלות, לוחם בסיירת גולני נפצע באורח קשה, שני לוחמים נוספים בסיירת גולני ונגד לוחם באוגדת עזה (143) נפצעו באורח בינוני".

דובר צה"ל הוסיף: "הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו. כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מידי".