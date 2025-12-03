אחרי התבוסה בבג"צ, שר המשפטים יריב לוין מאשים כי השופטת וילנר מונתה על ידי עמית, ולכן "חייבת" לו וליועמ"שית ושומרים עליה בפרשת הפצ"רית

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין מגיב על התבוסה בבג"צ, בה שלושת שופטי העליון פסלו פה אחד את המינוי של יוסף בן-חמו למי שילווה את פרשת הפצ"רית.

"העלילה הזו נראית כאילו היא לקוחה מתוך תיק פלילי", מסר לוין בהודעה לעיתונות, בתגובה לפסילת המינוי שנעשתה על ידי השופטים מסיבה של אי עמידה בקריטריונים שנקבעו.

עוד מכה ללוין: בג"צ מבטל לו את המינוי בפרשת הפצ"רית 17:27 | אריה יואלי

"הכל התחיל כשחברתו של השופט עמית, השופטת וילנר, מונתה בברכתו לבית המשפט העליון. אחר כך השופטת וילנר, בפסק דין שערורייתי ובלתי חוקי העניקה את תואר ה״נשיא״ לשופט עמית. ואז הוגשו תלונות חמורות כנגד השופט עמית. כאן נכנסה לתמונה עו״ד בהרב מיארה, שאפשרה לסגור אותן כהרף עין".

לפי לוין, "כעת, הגיע פרעון החוב. עמית ווילנר מיירטים בזה אחר זה את השופטים שמונו כדי ללוות את החקירה. הם מונעים את גילוי האמת ביחס למעורבותם של בהרב מיארה והכפופים לה בפרשת הפצ״רית. הנה לפניכם גרעין השליטה שמסכל שוב ושוב את בירור האמת. מי שמכנים את עצמם שומרי סף ושומרי החוק, בעצם שומרים אחד על השני".

את ההסבר לתבוסה סיכם לווין בארבעה משפטים: "הם מסתירים. הם מפחדים מגילוי האמת. וזה לא יעזור להם. אנחנו לא נוותר עד שהאמת תצא לאור!".