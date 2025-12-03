סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין מגיב על התבוסה בבג"צ, בה שלושת שופטי העליון פסלו פה אחד את המינוי של יוסף בן-חמו למי שילווה את פרשת הפצ"רית.
"העלילה הזו נראית כאילו היא לקוחה מתוך תיק פלילי", מסר לוין בהודעה לעיתונות, בתגובה לפסילת המינוי שנעשתה על ידי השופטים מסיבה של אי עמידה בקריטריונים שנקבעו.
"הכל התחיל כשחברתו של השופט עמית, השופטת וילנר, מונתה בברכתו לבית המשפט העליון. אחר כך השופטת וילנר, בפסק דין שערורייתי ובלתי חוקי העניקה את תואר ה״נשיא״ לשופט עמית. ואז הוגשו תלונות חמורות כנגד השופט עמית. כאן נכנסה לתמונה עו״ד בהרב מיארה, שאפשרה לסגור אותן כהרף עין".
לפי לוין, "כעת, הגיע פרעון החוב. עמית ווילנר מיירטים בזה אחר זה את השופטים שמונו כדי ללוות את החקירה. הם מונעים את גילוי האמת ביחס למעורבותם של בהרב מיארה והכפופים לה בפרשת הפצ״רית. הנה לפניכם גרעין השליטה שמסכל שוב ושוב את בירור האמת. מי שמכנים את עצמם שומרי סף ושומרי החוק, בעצם שומרים אחד על השני".
את ההסבר לתבוסה סיכם לווין בארבעה משפטים: "הם מסתירים. הם מפחדים מגילוי האמת. וזה לא יעזור להם. אנחנו לא נוותר עד שהאמת תצא לאור!".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
באר שבעית
מחריב ישראל19:59 03.12.2025
נתנאל
מדובר באחת הפרשיות החמורות ביותר מאז קום המדינה. כל דקה חשובה, כדי להגיע לחקר האמת ולמניעת שיבושה. בפועל, שופטי בג"צ ,בהחלטותיהן המופרכות ,מונעים כל חקירה מהירה ואמתית. המדובר בשופטי...
מדובר באחת הפרשיות החמורות ביותר מאז קום המדינה. כל דקה חשובה, כדי להגיע לחקר האמת ולמניעת שיבושה. בפועל, שופטי בג"צ ,בהחלטותיהן המופרכות ,מונעים כל חקירה מהירה ואמתית. המדובר בשופטי בג"צ, שכבר בתחילת הפרשה , נתנו לסגן הפצ"ר לחקור את המפקדת שלו. כל תינוק של בית רבו, מבין שיש כאן ניגוד עניינים זועק לשמים, אך לשופטי בג"צ הדבר לא הפריע?! במילים פשוטות, הציבור רואה , שמונעים ממנו להגיע לחקר האמת. מה אפוא הפלא, שאין לרוב המכריע בציבור ,אמון בבג"צ. הגיע הזמן, שממשלת ישראל, תשלוט, ותעשה בדק בית יסודי, בכל מערכת המשפט, כדי להחזיר את אמון הציבור במערכת הקורסת.המשך 19:58 03.12.2025
