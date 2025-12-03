הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר סייר באוגדה 80, קיים הערכת מצב עם המפקדים, שוחח עם לוחמות השריון והדגיש את המאמצים לחיזוק ההגנה בגזרה, לשיפור המענה לאיום הרחפנים ולבניין כוח ארוך טווח לאורך הגבולות

הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) סיור שטח באוגדה 80 יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד האוגדה, תת אלוף ישראל פרידלר, ומפקדים נוספים. במהלך הביקור נערכה הערכת מצב מבצעית על האתגרים בגזרת הגבול, ובהם התמודדות עם איום הרחפנים וחיזוק תפיסת ההגנה על יישובי פתחת ניצנה.

במהלך הסיור שוחח הרמטכ"ל עם לוחמות השריון המשרתות בגזרה והביע הערכה לפועלן ולתרומתן לביטחון היישובים. הוא הדגיש כי כשירות הכוחות היא רכיב מרכזי ביכולת צה"ל לסכל איומים ולשמור על יציבות באזור.

בנוסף נפגש זמיר עם ראשי המועצות באזור והודה להם על שיתוף הפעולה ועל תרומתם למערכי הביטחון. לדבריו, צה"ל ימשיך לחזק את ההגנה בגזרה ולשפר את המענה המבצעי.

הרמטכ"ל ציין כי צה"ל פועל בכל הזירות מול איומים מתפתחים וממשיך בבניין הכוח, בין היתר באמצעות הקמת אוגדה 96 וגדודי הגנת גבולות חדשים. "אנחנו משנים את פני הגבול המערבי ובונים יכולות להגנה חזקה. אין הכלה, יש יוזמה", אמר.

זמיר התייחס גם לאיום הרחפנים וציין כי מדובר באיום מתפתח שצה"ל משפר מולו את המענה באופן מתמשך. לדבריו, חיזוק ההגנה בגזרה כולל הטמעת לקחי השבעה באוקטובר תוך התמקדות בהגמ"ר ובכיתות הכוננות.

הרמטכ"ל סיכם כי הביטחון בנגב קשור ישירות להתיישבות ולעבודת הכוחות בשטח, והדגיש את מחויבות צה"ל להמשך חיזוק מרכיבי ההגנה והקשר עם היישובים.