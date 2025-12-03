ישראל קיבלה את ארונו של חטוף חלל באמצעות הצלב האדום. הארון יועבר לזיהוי במכון לרפואה משפטית, והמשפחות עודכנו.

על פי ההודעה, הארון נמסר לכוחות צה"ל ושב"כ במעמד צבאי, בליווי רב צבאי, ומשם יועבר לישראל אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. במקום יתקיים הליך זיהוי מקצועי ומלא, שלאחריו תימסר הודעה רשמית למשפחת החלל.

במערך השו"ן (שחרור ושיקום חטופים ונעדרים) הדגישו כי הם נמצאים בקשר רצוף עם משפחות החטופים החללים, וכי ליבה של מדינת ישראל כולה עם המשפחות בשעה קשה וכואבת זו. עוד נמסר כי המאמצים להשבת כלל החטופים נמשכים ללא הפסקה, "עד להשבתו של החטוף האחרון".