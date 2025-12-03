מזג אוויר בימים הקרוב יהיה חורפי. תחול ירידה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל. יירדו גשמים חזקים מלווים בסופות רעמים וקיים חשש לשטפונות. תחזית מזג אוויר

אחרי מספר ימים של הפוגה, מזג אוויר בימים הקרוב יהיה חורפי. תחול ירידה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל. יירדו גשמים חזקים מלווים בסופות רעמים וקיים חשש לשטפונות.

יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון, ויתכן שם אובך. עוד באותו נושא האם אתם בעד או נגד חוק הגיוס? השיבו בסקר סרוגים 17:05 | חדשות סרוגים 8 0 😀 👏 יום שישי: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בעיקר בהרים ובצפון. משעות אחר הצהריים יתכן גשם מקומי קל. יתכן אובך.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . זרימות בנחל סער (עופר שנער רשות הטבע והגנים)