אחרי מספר ימים של הפוגה, מזג אוויר בימים הקרוב יהיה חורפי. תחול ירידה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל. יירדו גשמים חזקים מלווים בסופות רעמים וקיים חשש לשטפונות.

יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון, ויתכן שם אובך.

יום שישי: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בעיקר בהרים ובצפון. משעות אחר הצהריים יתכן גשם מקומי קל. יתכן אובך.

זרימות בנחל סער (עופר שנער רשות הטבע והגנים)
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה של טמפרטורות. במהלך היום יתחילו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים. קיים חשש משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח.

יום ראשון: מעונן חלקית. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך הבוקר יוסיף לרדת גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים יחידות. במהלך היום הגשם יפסק בהדרגה.