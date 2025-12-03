אחרי מספר ימים של הפוגה, מזג אוויר בימים הקרוב יהיה חורפי. תחול ירידה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל. יירדו גשמים חזקים מלווים בסופות רעמים וקיים חשש לשטפונות.
יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון, ויתכן שם אובך.
יום שישי: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בעיקר בהרים ובצפון. משעות אחר הצהריים יתכן גשם מקומי קל. יתכן אובך.
יום ראשון: מעונן חלקית. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך הבוקר יוסיף לרדת גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים יחידות. במהלך היום הגשם יפסק בהדרגה.
