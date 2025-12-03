תושב בית חנינא בשנות ה־60 לחייו נעצר בחשד לשימוש במסמכים מזויפים לצורך קבלת היתרי בנייה על קרקעות מדינה שהוגדרו כנכסי נפקדים, לצד עיכוב חשודים נוספים

בחקירה שנפתחה בחודשים האחרונים עלה חשד כי תושב בית חנינא בשנות ה־60 לחייו, יחד עם אחרים, השתמש במסמכים מזויפים כדי לקבל היתרי בנייה על קרקעות במזרח ירושלים שהוגדרו כנכסי נפקדים. הבוקר (רביעי) נעצר ביחד עם חשודים נוספים לחקירה.

לפי ממצאי החקירה, תושב בית חנינא בשנות ה־60 לחייו וחשודים נוספים השתמשו במסמכים פיקטיביים כדי לקבל היתרי בנייה על קרקעות במזרח ירושלים שהוגדרו כנכסי נפקדים. על פי החשד, במשך שנים הוגשו בקשות שונות להיתרי בנייה תוך הסתרת העובדה שמדובר בקרקעות מדינה וללא זכויות קניין אמיתיות של השמות שהופיעו במסמכים.

באמצעות המסמכים המזויפים התקבלו היתרים משמעותיים, בהם היתר להקמת קניון בבית חנינא בשטח של יותר מ־40 דונם. החקירה מעלה כי שמות הנפקדים המקוריים הוסתרו מהרשויות, וכי עסקאות מכר שדווחו לרשויות המס נועדו ליצור מצג שווא של בעלות.