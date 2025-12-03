ראש המל"ל לשעבר, תא"ל במיל' יעקב נגל, אומר הערב כי העימות הבא בין ישראל לארגון הטרור חיזבאללה בלבנון הוא רק עניין של זמן, ויכול לקרות בכל רגע.
בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר נגל: "אנחנו כנראה קרובים מאוד לרגע שנחזור ללחימה מול לבנון, אני מאמין שאנחנו עדייין בשיחות על כך עם האמריקאים, אם לא תהיה ברירה – נצטרך לוודא שחיזבאללה מתפרק בנשקו בדרכים אחרות".
נגל ציין באופן חד משמעי כי "זה יכול להיות עוד שעה וזה יכול להיות עוד חודש".
לוי כהן
18:39 03.12.2025
