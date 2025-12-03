ישראל העבירה לגרמניה את היכולת המבצעית הראשונה של מערכת היירוט "חץ 3", כחלק מעסקת הייצוא הביטחוני הגדולה בתולדותיה. המערכת צפויה להשתלב במערך ההגנה האווירית הגרמני ולהעניק יכולת יירוט לטילים בליסטיים ארוכי טווח

בבסיס חיל האוויר הגרמני סמוך לברלין נערך היום (רביעי) טקס מסירת היכולת המבצעית הראשונה של מערכת היירוט "חץ 3" לצבא גרמניה. המערכת הישראלית, שפותחה במשותף עם הסוכנות האמריקנית להגנה מטילים, צפויה להגן על שמי גרמניה מפני איומים בליסטיים ארוכי טווח.

משלחת בכירה של משרד הביטחון השתתפה בטקס, ובה מנכ״ל המשרד אמיר ברעם, שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור ובכירי מפא״ת והתעשיות הביטחוניות. מדובר בשלב משמעותי במימוש עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה בתולדות ישראל.

ברעם התייחס למשמעות ההיסטורית של האירוע ואמר כי ״כדור שני לניצולי שואה, אני עומד כאן נפעם עמוקות, כי מערכת הגנה מפני טילים בליסטיים, שפותחה על ידי מיטב המוחות היהודים, עומדת לסייע בהגנת גרמניה״. בהמשך ציין כי ״כשישראל פועלת נגד איומים גרעיניים וטרור, אנחנו לא רק מגנים על עצמנו, אלא שומרים על העולם המערבי כולו״.

מנכ״ל התעשייה האווירית, בועז לוי, הדגיש את המשמעות המבצעית של המערכת שצברה ניסיון בשנים האחרונות: ״מסירת מערכת 'חץ 3' לגרמניה היא רגע בעל משמעות לאומית והיסטורית. המערכת הוכיחה יכולת להתמודד עם מטחים מאסיביים ומורכבים״. לדבריו, גרמניה מקבלת ״לא רק מערכת הגנה מהמתקדמות בעולם, אלא גם ניסיון מבצעי מוכח שהתעצב לאורך שנים״.

מערכת "חץ 3" כוללת יכולת יירוט מחוץ לאטמוספֵרה ומיועדת לטיפול באיומים בליסטיים ארוכי טווח. התעשייה האווירית משמשת כקבלן ראשי, ואלביט מערכות, רפאל וחברת "תומר" הן קבלניות משנה מובילות בפרויקט.

במערכת הביטחון מציינים כי המסירה מהווה נקודת פתיחה לשיתופי פעולה נוספים מול גרמניה, במסגרת תוכניות ההגנה האווירית שמקדמת המדינה בשנים האחרונות.