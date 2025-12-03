עוד כישלון לשר המשפטים יריב לוין, בית המשפט העליון מבטל את המינוי של השופט בדימוס יוסף בן-חמו למלווה של פרשת הפצ"רית.
שלושת שופטי בג"צ, הנשיא יצחק עמית, השופטת יעל וילנר והשופט חאלד כבוב פסקו פה אחד כי המינוי של בן-חמו לא עומד בהוראות הדין ובמגבלות שהוצבו בעניין, שלפיהן המועמד שעליו מוטל התפקיד הנדון צריך להיות "עובד מדינה בכיר".
כזכור, אחרי התפוצצות פרשת הפצ"רית, הודיע לוין ליועמ"שית כי הוא מוריד אותה מליווי החקירה וממנה את השופט בדימוס אשר קולא למלווה את החקירה. בהרב-מיארה הודיעה כי היא מעבירה את האחריות לפרקליטות, ונגד שתי ההחלטות הוגשו בג"צים.
בדיון הראשון קיבלו השופטים את העתירה וקבעו כי היועמ"שית בניגוד עניינים, וכי קולא לא יכול להיות ממלא המקום, והמליצו על מינוי של גורם אחר שהוא "עובד מדינה בכיר". לוין הודיע לשופטים כי הוא ממנה את השופט בדימוס יוסף בן חמו, שאינו עובד מדינה ונגד ההחלטה הוגש בג"צ, כמו גם ערעור על ההחלטה הראשונה.
בפסק הדין קבעו שלושת השופטים כי המינוי של בן-חמו פסול, משום שאינו עומד בקריטריונים.
השופטת וילנר שכתבה את חוות הדעת העיקרית, קבעה כי מאחר שהשופט (בדימוס) בן-חמו נקלט לשירות המדינה באופן זמני, אך ורק לצורך מילוי התפקיד הנדון, אין הוא עונה לתנאי שלפיו יש להטיל את התפקיד על "עובד מדינה בכיר". השופטת וילנר קבעה, כי מדובר בתנאי מהותי, שנועד להקהות את הקשיים המשמעותיים הכרוכים בהתערבות דרג מיניסטריאלי בניהולה של חקירה פלילית ספציפית, בשים לב לאופיו הממלכתי והא-פוליטי של השירות הציבורי.
השופטת וילנר הדגישה, כי כאשר אדם נקלט לשירות המדינה, אך ורק לצורך מילוי תפקיד מסוים שהטיל עליו השר, מתעצם החשש כי אותו אדם ישמש כ"שלוחו" של השר לצורך מילוי התפקיד הנדון; זאת, לעומת עובד מדינה, שמכהן ממילא במשרה מסוימת בשירות הציבורי, ולצד תפקידו בשגרה מטיל עליו השר אחריות נוספת הנוגעת לפיקוח על החקירה דנן. הודגש, כי בנסיבות כאמור, שבהן המועמד נבחר מחוץ לשירות הציבורי, בחירת השר מגבירה – מטבעה, ובמנותק מזהות האדם הנבחר – את החשש ששיקולים פוליטיים שאינם ממין העניין ניצבים בבסיס המינוי; זאת, בניגוד לתכלית התנאים שנקבעו בפסק הדין בעניין משמר הדמוקרטיה, שנועדו להקהות קשיים אלו.
הנשיא עמית הצטרף למסקנת השופטת וילנר כי נפל פגם בהחלטת המינוי, מאחר שזו לא עמדה באמות המידה שנקבעו בעניין משמר הדמוקרטיה, והוסיף כי ישנם פגמים נוספים בהליך המינהלי המחייבים את ביטול ההחלטה.
מה דעתך בנושא?
11 תגובות
0 דיונים
רוית
מכה ללוין? מכה לצדק לחיילים לכוח מאה ועם ישראל. ביזיון, חייבים לצאת לרחוב די17:31 03.12.2025
ברל
לוין חושב שדרך פויילישטיק רוצה להזיז דברים הרי יש חכמים ממך פי 100 אדיוט שהרס לשופט בן חמו17:29 03.12.2025
יוחנן הסנדלר
אין כאן שום מכה עורך דין שמינה את עצמו לנשיא בגצ מנהל מלחמה עם שר המשפטים כך הוא ממסמס את חקירת הפנצרית כמו שעורך דין עמית עשה עם הרועמשית מיארה...
אין כאן שום מכה עורך דין שמינה את עצמו לנשיא בגצ מנהל מלחמה עם שר המשפטים כך הוא ממסמס את חקירת הפנצרית כמו שעורך דין עמית עשה עם הרועמשית מיארה הלו עמית לא נבחרת בקלפי וגם לא בעליוןהמשך 17:38 03.12.2025
יוהנה
טלי גוטליב וסעדה הציעו לו מישהו שעומד בקריטריונים והוא מתעקש לעשות דווקא. אז שיאכל אותה. לוין איש לא חכם. ככה פשוט17:36 03.12.2025
שאול
חייבים להתחיל ולהזיז דברים במדינה.. תמשיכו לשבת בבית. המדינה הלכה לנו... אני רואה את זה מחו"ל וזה נראה רע מאוד.. קנוניה של שופטים/שוטרים/פרקליטים מצפצפים על המדינה...
חייבים להתחיל ולהזיז דברים במדינה.. תמשיכו לשבת בבית. המדינה הלכה לנו... אני רואה את זה מחו"ל וזה נראה רע מאוד.. קנוניה של שופטים/שוטרים/פרקליטים מצפצפים על המדינה ועל כל החוקים. קובעים חוקים חדשים משלהם.. והעם יושב וממרמר בפה. במקופ לצאת להפגין. ולזעזע את המדינה.. ידעתם להפגין טוב מאוד לפני פינו גוש קטיף וזה רק חבל קטן.. עכשו המדינה נמכרת לאוייבנו ואף אחד לא קם לעזור לחברי כנסת? מסכנים הם צועקים את האמת ומצפצפים עליהם.. תקומו. תצאו מהנוחות שלכם ותעזרו להם.. וכל הדרכים כשרות.. בואו תראו מה זה הפגנות בחו"ל אם איזה בכיר נחשד בפלילים.. תסתכלו ברזיל... תתעוררו. כי הלכה המדינה !!המשך 18:02 03.12.2025
יעל זוסמן
לוין מתח תבין? אתה לא עובד במפעל של אבא שלך. גם אתה כפוך לחוקים. תתפלא אבל גם לך אסור לחרוג מהמהירות המותרת בכביש17:54 03.12.2025
1א לנצח
כך מפגם לפגם הצליחה הפרקליטות לסכל פיקוח על החקירה. ניצחון קטן לגלי, הפסד גדול למדינה.18:21 03.12.2025
משה
הליכוד מבקש את אמון הציבור בבחירות הבאות, על מנת שיוכל לשלוט, ולעשות בדק בית, במערכת המשפט הרקובה ,אחרי הבחירות. הצחקתם אותי, כיום עם 68 מנדטים ,לא עשיתם כלום במערכת המשפט,...
הליכוד מבקש את אמון הציבור בבחירות הבאות, על מנת שיוכל לשלוט, ולעשות בדק בית, במערכת המשפט הרקובה ,אחרי הבחירות. הצחקתם אותי, כיום עם 68 מנדטים ,לא עשיתם כלום במערכת המשפט, אם פחות מנדטים תעשו?!המשך 18:57 03.12.2025
דני
אם ביבי מפחד לשלוט, ולסלק מיד את היועצת העוינת ולעצור את הדיקטטורה של בג"צ, שיפנה מקומו ,לראוי ממנו. מה עוד צריך לקרות, כדי שממשלת הימין, תשלוט ותגיד עד כאן.18:51 03.12.2025
משה
הליכוד מבקש את אמון הציבור בבחירות הבאות, על מנת שיוכל לשלוט, ולעשות בדק בית, במערכת המשפט הרקובה ,אחרי הבחירות. הצחקתם אותי, כיום עם 68 מנדטים ,לא עשיתם כלום במערכת המשפט,...
הליכוד מבקש את אמון הציבור בבחירות הבאות, על מנת שיוכל לשלוט, ולעשות בדק בית, במערכת המשפט הרקובה ,אחרי הבחירות. הצחקתם אותי, כיום עם 68 מנדטים ,לא עשיתם כלום במערכת המשפט, אם פחות מנדטים תעשו?!המשך 18:57 03.12.2025
