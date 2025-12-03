משרד הבריאות מודיע על ריקול לתות שדה מוקפא של רמי לוי לאחר שנמצאו חריגות בחומרי הדברה. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר

משרד הבריאות הודיע היום על החזרה יזומה של מוצר תות שדה מוקפא, בעקבות בדיקה שבוצעה על ידי שירות המזון במחוז צפון, ובה נמצאו חריגות ברמות חומרי הדברה. את ההודעה מסרה חברת א.מ שרון שיווק בע"מ, המשווקת את המוצר עבור רשת רמי לוי.

המוצר שנדרש להחזרה:

תות שדה מוקפא – 500 גרם

תאריך ייצור: 01/2025

תאריך פג תוקף: 12/2026

ברקוד: 7290013220561

יוצר עבור רמי לוי שיווק השקמה

החזרת המוצר מתבצעת מתוקף זהירות מרבית ומתואמת עם משרד הבריאות. החברה מבקשת מכל מי שרכש את המוצר מהאצווה הספציפית להימנע מצריכתו ולהחזירו לחנות. לקוחות זכאים לקבלת פיצוי ושירות דרך מוקד החברה.

בחברה מציינים כי הם פועלים מיידית למניעת הישנות המקרה וכי כלל מוצריהם עתידים להיבדק שוב בהתאם לנהלי איכות מחמירים.

לפרטים ושירות לקוחות:

1-700-50-55-55