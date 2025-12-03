ארה״ב הקימה לראשונה טייסת רחפני תקיפה חד־פעמיים במזרח התיכון. כוח המשימה החדש TFSS מפעיל רחפנים אוטונטמיים מתאבדים.

בפעם הראשונה בהיסטוריה של הצבא האמריקאי, פיקוד מרכז של ארה"ב (CENTCOM) הודיע על הקמתה ופריסתה של טייסת רחפני תקיפה חד־פעמיים במזרח התיכון, צעד שמסמן קפיצת מדרגה ביכולות האוטונומיות של ארה"ב.

הטייסת החדשה הוקמה במסגרת כוח המשימה Task Force Scorpion Strike (TFSS), שהושק כארבעה חודשים לאחר שמזכיר המלחמה פיט הגסת' הורה להאיץ את רכש ופריסת טכנולוגיות הרחפנים המתקדמות והזולות.

ליבת כוח המשימה היא טייסת רחפני "LUCAS", מערכת רחפני תקיפה מתאבדים.

רחפני LUCAS מתוכננים לפעול באופן אוטונומי ובעלי טווח ארוך, וניתנים לשיגור במגוון דרכים: קטפולטות, שיגור רקטי, מערכות קרקעיות ואף פלטפורמות ניידות.

עוד באותו נושא חסר תקדים: 20 מדינות בארה"ב מקדמות את חוק ההכרה ביו"ש 09:32 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מפקד CENTCOM, האדמירל בראד קופר, הדגיש את ההיבט האסטרטגי בחדשנות:

“כוח המשימה החדש הזה יוצר את התנאים לשימוש בחדשנות כאמצעי הרתעה. הצטיידות מהירה של לוחמינו ביכולות רחפנים מתקדמות מציגה את החדשנות והעוצמה של הצבא האמריקאי, שמרתיעה שחקנים רעים.”