ערוצים בעזה מדווחים על תקיפות של צה"ל במזרח ח'אן יונס ורפיח, שבמהלכן חוליית מחבלים שיצאה מפיר תת־קרקעי תקפה כוח צה"ל וחוסלה. במקביל, מקורות פלסטיניים טוענים כי בצפון הרצועה נמצאה גופה של חלל חטוף במהלך חיפושים בבית לאהיה והיא העוברה לשטח ישראל

ערוצים מקומיים ברצועת עזה מדווחים היום (רביעי) על תקיפות של כוחות צה"ל לעבר אזורים במזרח ח'אן יונס ובמזרח רפיח שבדרום הרצועה.

לפי אותם פרסומים, התקיפה מתמקדת ברצועה המזרחית של שתי הערים, שבה התקיימו בשבועות האחרונים פעילות צבאית ומגעים בין הכוחות בשטח .עוד מדווחים מקורות פלסטיניים על טיסות של מטוסי קרב ישראליים בגובה נמוך מעל דרום הרצועה. על פי הדיווחים, כלי הטיס נצפו מבצעים מעברים תכופים באזור.

לפי מה שידוע נכון לעכשיו, חולייה של שלושה מחבלים יצאה מפיר תת־קרקעי באזור, ביצעה ירי נ"ט לעבר הכוחות והצמידה מטען לרכב צבאי. הכוח הגיב באש וסיכל את ההתקפה. שניים מהמחבלים נהרגו במהלך האירוע.

במקביל, שעות אחרי חידוש החיפושים בצפון הרצועה, כלי התקשורת הפלסטיניים דיווחו היום כי הזרוע הצבאית של חמאס והזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי חילצו גופה של חלל חטוף בבית לאהיה בצפון רצועת עזה. בהמשך, גם הג'יהאד האיסלאמי פרסם הודעה רשמית בה נטען כי מצאו גופת חלל חטוף