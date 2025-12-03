הנהלת המרכז הרפואי הדסה שוב מודיעה כי היא נמצאת בגירעון שיקשה עליה לשלם משכורות לעובדים בחודש ינואר הקרוב. בבית החולים מאשימים את המדינה

כמעט עשר שנים אחרי המשבר הדרמטי בבית החולים הדסה שכמעט הביא לסגירתו, הנהלת המרכז הרפואי שוב מודיעה כי היא נמצאת בגירעון שיקשה עליה לשלם משכורות לעובדים בחודש ינואר הקרוב.

במכתב שנשלח היום (יום רביעי, 3 בדצמבר) אל כלל עובדי המרכז הרפואי הדסה, פנה מנכ"ל הדסה, פרופ' יורם וייס, אל אלפי עובדיו ועדכן אותם כי לאור התנהלות ממושכת של רשויות המדינה, שהביאה ליצירת קשיים תזרימיים משמעותיים למרכז הרפואי, תתקשה ההנהלה לשלם במלואה את משכורת חודש ינואר לעובדיה.

במכתבו הדגיש פרופ' וייס כי ההנהלה והדירקטוריון נאלצו להודיע לראשי הוועדים במרכז הרפואי ולראשי משרדי האוצר והבריאות, כי האפליה שמייצרת המדינה לאורך שנים רבות, מבלי להחזיר למרכזים הרפואיים בירושלים את חובותיה המשמעותיים כלפיהם, היא זו המביאה למצב הקריטי בפניו הם ניצבים.

"אפליה זו איננה רק דבר מקומם בפני עצמו", הדגיש פרופ' וייס במכתבו, "אלא גם עניין לאומי ממדרגה ראשונה. זאת אפליה לא רק של בתי החולים עצמם, אלא אפליה בראש ובראשונה של תושבי ירושלים. ברור לחלוטין, כי התמיכה השוטפת של המדינה בבית החולים שלנו, צריכה להתבצע באותו האופן בו המדינה תומכת בבתי החולים אשר בבעלותה, ללא שום אפליה בחלוקת תקציבים או סבסוד מימון בלתי הוגנים ובלתי ראויים. אילו המדינה הייתה מתנהלת באופן זה, המצב הנוכחי היה נמנע מלכתחילה".

עוד ציין המנכ"ל: "אל המאבק שלנו שותפים וועדי העובדים בהדסה ויו"ר מרחב ירושלים בהסתדרות, אשר הודיע השבוע למשרד האוצר ולמשרד הבריאות כי באם לא תיוותר ברירה בידו, הוא ישקול צעדי מחאה חריפים מטעם עובדי הדסה יחד עם המרכז הרפואי שערי צדק המתמודד אף הוא עם העוולות המוזכרות מעלה. בימים אלו, אנו ממשיכים לפעול בקדחתנות אל מול גורמי הממשלה ועושים כל שניתן על מנת להימנע מעיכוב תשלום המשכורות. לא ננוח עד להבאת תוצאות בידינו, לא נוותר על הזכות הבסיסית המגיעה לכל אחת ואחד מכם ונלחם עליה בכל חזית.