בטקס הענקת דרגות ומינויים בכירים לקצינים במכללה לשוטרים בבית שמש תקף היום (רביעי) השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את היועצת המשפטית לממשלה. בדבריו טען כי יש גורם, כלשונו גורמת אחת, שמנסה לבלום את יישום מדיניותו.
לדברי בן גביר, הוא פועל ליישם את הדרך שבעטיה נבחר, כולל חיזוק משטרת ישראל. השר ציין כי בתקופתו שופרו תנאי השירות, עלו השכר לשוטרים והורחבו גיוסים, לצד מתן גיבוי ללוחמים בשטח. "יש גורמים מסוימים אני יודע, ליתר דיוק יש גורמת מסוימת אחת שמאוד לא אוהבת שאני פועל ועושה", אמר. "היא לא אוהבת שאני מוביל את המדיניות שלי שבגללה בחרו אותי, בחרו בי לצערה של אותה גורמת, אני קיבלתי את המנדט מעם ישראל".
בן גביר הוסיף כי למרות הביקורת כלפיו, הוא ימשיך לקדם את מדיניות המשרד ולפעול למען הארגון והשוטרים המשרתים בו.
ארץ ישראל היפה
היועצת המשפטית לממשלה צודקת בכל מילה שהיא אומרת נגדך וגם הציבור הרחב חושב כמוה, אתה חייב להבין את זה, כשר בממשלת ישראל אסור לך להתערב בענייני הממשלה, יכול לקבוע חוקים...
היועצת המשפטית לממשלה צודקת בכל מילה שהיא אומרת נגדך וגם הציבור הרחב חושב כמוה, אתה חייב להבין את זה, כשר בממשלת ישראל אסור לך להתערב בענייני הממשלה, יכול לקבוע חוקים אבל לא לנהל את המשטרה לשם כך נבחר מפכ"ל שהוא צריך לבצע את החוקים שהממשלה קובעת, לא אתההמשך 16:14 03.12.2025
