בן גביר תקף בטקס הענקת הדרגות את היועמ"שית וטען כי היא מנסה לבלום את מדיניותו. לדבריו, למרות ההתנגדות הוא ימשיך לקדם את תוכניותיו לחיזוק המשטרה, לשיפור תנאי השוטרים ולהרחבת הגיוסים

בטקס הענקת דרגות ומינויים בכירים לקצינים במכללה לשוטרים בבית שמש תקף היום (רביעי) השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את היועצת המשפטית לממשלה. בדבריו טען כי יש גורם, כלשונו גורמת אחת, שמנסה לבלום את יישום מדיניותו.

לדברי בן גביר, הוא פועל ליישם את הדרך שבעטיה נבחר, כולל חיזוק משטרת ישראל. השר ציין כי בתקופתו שופרו תנאי השירות, עלו השכר לשוטרים והורחבו גיוסים, לצד מתן גיבוי ללוחמים בשטח. "יש גורמים מסוימים אני יודע, ליתר דיוק יש גורמת מסוימת אחת שמאוד לא אוהבת שאני פועל ועושה", אמר. "היא לא אוהבת שאני מוביל את המדיניות שלי שבגללה בחרו אותי, בחרו בי לצערה של אותה גורמת, אני קיבלתי את המנדט מעם ישראל".

בן גביר הוסיף כי למרות הביקורת כלפיו, הוא ימשיך לקדם את מדיניות המשרד ולפעול למען הארגון והשוטרים המשרתים בו.