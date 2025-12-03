מליאת הכנסת אישרה את ההצעה שיזם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, לאמץ את תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית טראמפ לסיום המלחמה בעזה. לפיד התייחס לכך ואמר: "כנסת ישראל כולה מצביעה על כך שהיא מכירה תודה לנשיא"

מליאת הכנסת אישרה הבוקר (רביעי) את ההצעה שיזם ראש האופוזיציה יאיר לפיד לאמץ את תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ. ההצעה תועבר כעת להמשך דיונים בועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

לפיד אמר בדיון: "היה פה מאמץ אדיר, נשיא אמריקאי מחוייב, נסיון אמיתי לעזור למדינת ישראל באחת משעותיה הקשות ביותר. הנשיא טראמפ בנה תוכנית, והלך עליה בכל הכוח. כנסת ישראל כולה מצביעה על כך שהיא מכירה תודה לנשיא טראמפ על התוכנית הזו, ועל מה שהיא הביאה בעקבותיה: החזרת החטופים, הפסקת המלחמה, החזרה אל החיים".

עוד הוסיף לפיד: "לא היתה, עד לרגע זה, אף הצבעה, של שום גורם רשמי, על תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. לא בקבינט, לא בממשלה, לא בוועדת החוץ והבטחון, לא פה במליאת הכנסת".

רגע לפני שתכניתו המדינית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיום המלחמה בעזה תובא להצבעה במליאת הכנסת, ראש האופוזיציה יאיר לפיד חשף הבוקר כי נציגי הבית הלבן פנו אליו לגבי ההצבעה. בדבריו לפיד אמר כי האופוזיציה תתמוך באשרור התכנית, וכי הוא מאמין שגם הקואליציה תעשה זאת.