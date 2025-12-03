ישראל נערכה לקבלת ארונו של חלל חטוף שאותר בצפון הרצועה ויוחזר באמצעות הצלב האדום.

לאחר שורה של דיווחים ערביים, לשכת ראש הממשלה מאשרת רשמית כי החלו הכנות לקבלת חלל חטוף, שצפוי להיות מוחזר לישראל בשעות הצהריים המאוחרות. על פי המידע שנמסר, החלל אותר ככל הנראה בצפון הרצועה ויועבר בקרוב אל ידי הצלב האדום.

משרד ראש הממשלה מסר בהודעה רשמית:

"ישראל נערכת לקבל בשעות הקרובות מהצלב האדום את ארונו של חלל חטוף שאותר היום בסריקות בצפון רצועת עזה. החלל יועבר לבדיקה במכון הלאומי לרפואה משפטית. מערך השו״ן נמצא בקשר רצוף עם משפחותיהם של שני החטופים החללים."

כעת ברצועת עזה נותרו שני חטופים חללים בלבד, אשר נחטפו במהלך טבח השביעי באוקטובר. רב סמל רן גואילי, בן ה-24 אשר נפל בקרב בשביעי לאוקטובר.

בנוסף אליו, אל הרצועה נחטף ונרצח גם האזרח התאילנדי, סותטיסאק רינטלאק, אשר עבד בחקלאות בדרום ונרצח בבוקר הטבח.