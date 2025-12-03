שני מחבלים יפצו שלושה יהודים שנפגעו בתקיפה בירושלים במהלך שומר החומות בסכום של 480 אלף שקלים, זאת לאחר שבית משפט השלום קיבל את התביעה האזרחית שהוגשה נגדם בהעדר הגנה

בית משפט השלום בירושלים קבע כי שני פורעים שהשתתפו בתקיפת שלושה יהודים במהלך מבצע שומר החומות יפצו את הנפגעים בסכום כולל של 480 אלף שקלים. הפסיקה ניתנה בהעדר הגנה, לאחר שהוגשה נגדם תביעה אזרחית על ידי עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו.

לפי חומר הראיות, האירוע התרחש ביום ירושלים בצומת רוקפלר בירושלים. הרכב שבו נסעו שלושת היהודים הותקף באבנים ובחפצים בידי מספר מחבלים. התוקפים רדפו אחריהם עד סמוך לשער האריות, ובשלב זה אחד מהם פתח את דלת הרכב והתיז גז פלפל לעבר הנוסעים. הנהג נפצע בראשו מאבנים, איבד שליטה וסטה לתוך חומה נמוכה בצד הדרך.

לאחר האירוע נעצרו ארבעה פורעים. שניים מהם נידונו ל־58 חודשי מאסר, פורע נוסף ל־40 חודשי מאסר וקטין נוסף ל־20 חודשי מאסר. בעקבות ההרשעות הוגשו תביעות אזרחיות נגד חלק מהמעורבים.

אחד הנפגעים אמר כי פסיקת הפיצוי היא "שלב משמעותי ומרתיע" וציין כי הלינץ' היה מהאירועים הבולטים שקדמו להתפרעויות הרחבות ברחבי הארץ באותה תקופה. לדבריו, "מדינת ישראל מוכרחת למצות את הדין עם כל המעורבים".

עו"ד חיים בלייכר מסר כי הארגון ימשיך לפעול למיצוי צעדים אזרחיים נגד מבצעי תקיפות על רקע לאומני, וציין כי המטרה היא "לגבות מחיר על כל מעשה טרור קטן או גדול".