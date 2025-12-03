השרה עידית סילמן טענה כי יש לה אינדיקציה חזקה לכך שהנשיא הרצוג יקבל את בקשת החנינה של נתניהו, וטענה כי במידה ולא, טראמפ יטיל סנקציות על בכירים במערכת המשפט

השרה עידית סילמן התראיינה היום (רביעי) בקול ברמה והתייחסה שם לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו: "אני חושבת שהרצוג יקבל את בקשת החנינה של נתניהו. לא רוצה לפרט מקורות, אבל יש לי אינדיקציה חזקה שהדברים יכולים להיות.

עוד היא הוסיפה: "אם הרצוג לא יבין את גדול השעה, יש מציאות שטראמפ יתערב עם סנקציות אישיות על בכירי מערכת המשפט".

עוד אמרה בנוגע לחוק הגיוס: “צריך לומר את האמת – גם הצבא צריך להשתנות. טוב שיבואו גם רבנים ותלמידי חכמים ויכתבו קוד אתי אמיתי של צה”ל".