השרה עידית סילמן התראיינה היום (רביעי) בקול ברמה והתייחסה שם לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו: "אני חושבת שהרצוג יקבל את בקשת החנינה של נתניהו. לא רוצה לפרט מקורות, אבל יש לי אינדיקציה חזקה שהדברים יכולים להיות.
עוד היא הוסיפה: "אם הרצוג לא יבין את גדול השעה, יש מציאות שטראמפ יתערב עם סנקציות אישיות על בכירי מערכת המשפט".
עוד אמרה בנוגע לחוק הגיוס: “צריך לומר את האמת – גם הצבא צריך להשתנות. טוב שיבואו גם רבנים ותלמידי חכמים ויכתבו קוד אתי אמיתי של צה”ל".
מה דעתך בנושא?
10 תגובות
0 דיונים
1234
בושה וחרפה ששרה במדינת ישראל טוענת כך. תאוות הכיסא העבירה אותך על דעתך. תתמקדי במה שבית המשפט כתב עליך15:12 03.12.2025
עמקה
ילדה עם מים בראש. מתאימה להיות בימין על מלא.15:14 03.12.2025
סש
אכן כן טראמפ יטיל סנקציות אבל רק תמורת הקוצב של נתניהו .15:35 03.12.2025
מיכה
עוד קשקוש מיותר .15:36 03.12.2025
דן
אז להיכנע לטרוריזם זה הפיתרון? לא ידעתי שהרמנו ידים15:50 03.12.2025
שירי מנתניה
לא ידעתי שישראל היא מדינת אויב של ארה"ב, אבל אם רחב סילמן הזו*ה אמרה, מי אני, שאתווכח.16:50 03.12.2025
שירי מנתניה
"קוד אתי אמיתי" של צה”ל: נמות ולא נתגייס".16:47 03.12.2025
שירי מנתניה
כמה מטומטמת בשרה אחת???16:44 03.12.2025
בת
כמה טפשות באשה אחת!18:11 03.12.2025
חי״ר
אין על הרפש שמקיף את הקטארי המושחת18:01 03.12.2025
