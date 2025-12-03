השרה עידית סילמן התראיינה היום (רביעי) בקול ברמה והתייחסה שם לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו: "אני חושבת שהרצוג יקבל את בקשת החנינה של נתניהו. לא רוצה לפרט מקורות, אבל יש לי אינדיקציה חזקה שהדברים יכולים להיות.

עוד היא הוסיפה: "אם הרצוג לא יבין את גדול השעה, יש מציאות שטראמפ יתערב עם סנקציות אישיות על בכירי מערכת המשפט".

עוד אמרה בנוגע לחוק הגיוס: “צריך לומר את האמת – גם הצבא צריך להשתנות. טוב שיבואו גם רבנים ותלמידי חכמים ויכתבו קוד אתי אמיתי של צה”ל".