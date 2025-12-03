שר החוץ גדעון סער נפגש עם סגן ראש ממשלת אוקראינה טארס קצ'קה בירושלים. השניים דנו ביחסים בין המדינות ובנושא האיום האיראני

שר החוץ גדעון סער נפגש היום (רביעי) במשרד החוץ בירושלים עם סגן ראש ממשלת אוקראינה טארס קצ'קה. זהו הביקור הראשון של בכיר אוקראיני בישראל מאז תחילת המלחמה באוקראינה ב-2022. השניים נפגשו תחילה בארבע עיניים ולאחר מכן קיימו פגישה מורחבת בהשתתפות הצוותים.

קצ'קה הגיע לביקור בישראל כיו״ר הוועדה הכלכלית המעורבת ישראל-אוקראינה, ועדה שמהצד הישראלי עומד בראשה השר זאב אלקין. זאת בעקבות ביקורו של שר החוץ סער בקייב בחודש יולי האחרון.

בפגישתם דנו השניים במצב במלחמה באוקראינה ובמגעים בנושא, וכן ביחסים הבילטרליים בין ישראל לאוקראינה. שר החוץ סער בירך על הביקור ואמר כי ישראל מודעת לזמנים הקשים שחווה אוקראינה ולסבל שעובר על העם האוקראיני.

השניים דנו בנושא הקמת דיאלוג משותף בין ישראל לאוקראינה בנושא האיום האיראני, עליו סיכמו שר החוץ סער ושר החוץ של אוקראינה אנדרי סיביהה בביקור השר בקייב, וסיכמו שיחל תוך זמן קצר. השר סער העלה את החשיבות והצורך שיש בהכרה של אוקראינה בחמאס ומשמרות המהפכה של איראן כארגון טרור.