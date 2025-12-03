השב"כ והמשטרה עצרו אזרח ישראלי, תושב הנגב בן 18, בחשד שתכנן פיגוע התאבדות נגד חיילים בתחנת אוטובוס בבאר שבע. בפרקליטות הגישו כתב אישום לעבירות נשק והכנה למעשה טרור

הותר לפרסום: אזרח ישראלי, תושב הנגב כבן 18, נעצר בחודש האחרון בחשד לפעילות ביטחונית בהשראת ארגון הטרור המדינה האסלאמית (דאע״ש). מעצרו התבצע במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ושוטרי מחוז דרום במשטרת ישראל.

חקירתו בשב״כ העלתה כי האזרח עסק בתכנים ובאידיאולוגיה הקיצונית של ארגון הטרור, כשהוא ביצע פעולות לטובת ייצור מטענים – וזאת כחלק מתכנון פיגוע התאבדות כנגד חיילים בתחת אוטובוס בבאר שבע. בנוסף, החשוד החזיק במסמכים העוסקים בהדרכת אופן הכנת חומרי נפץ ומטענים לקידום פעילות ביטחונית.

היום (רביעי), בתום חקירה משותפת של שב״כ והמשטרה, הגישה פרקליטות מחוז דרום כתב אישום חמור נגד האזרח שנעצר – הכולל עבירות שעניינן הכנה למעשה טרור, קבלת הדרכה למטרות טרור ועבירות נשק.

"מדובר בסיכול משמעותי, השופך אור על השפעת ארגון הטרור דעא״ש בישראל, אשר בהשראתו בוצעו בעבר פיגועים רצחניים" נמסר. "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות או זיקה של אזרחים ישראלים לפעילות טרור, לרבות לארגון דעא״ש, וימשיכו לפעול ביתר שאת לסיכול ומיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים".