ח"כ אוהד טל הביע היום ייאוש בכל הקשור לחקירתה של הפצ"רית ואמר: "אני כבר לא יודע אם נצליח להגיע לחקר האמת"

ח"כ אוהד טל (הציונות הדתית) התראיין היום (רביעי) בגלי ישראל בנוגע לחקירת הפצ"רית ואמר: "אומר לך בכנות, אני כבר לא יודע אם נצליח להגיע לחקר האמת הכי שבועות ארוכים של זיהום חקירתי, הפצרית נמצאת בבית הבראה והחקירה לא מתנהלת בצורה שקופה יסודית והגונה. ברור לכל בר דעת שהכל יכל לקרות בתקופה הזו, כמו תיאום עדויות וכדומה".

‏על חוק הגיוס אמר טל: "יש חורים לא קטנים לדעתי בחוק הגיוס הנוכחי אבל אנחנו צריכים להתמקד בתיקונים ובהבאת בשורה לעם ישראל ולא בהתכתשות עם החרדים. אני חושב שאם נצליח להביא תיקונים – אני מתקשה לראות מישהו מצביע נגד".