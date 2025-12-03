ח"כ אוהד טל (הציונות הדתית) התראיין היום (רביעי) בגלי ישראל בנוגע לחקירת הפצ"רית ואמר: "אומר לך בכנות, אני כבר לא יודע אם נצליח להגיע לחקר האמת הכי שבועות ארוכים של זיהום חקירתי, הפצרית נמצאת בבית הבראה והחקירה לא מתנהלת בצורה שקופה יסודית והגונה. ברור לכל בר דעת שהכל יכל לקרות בתקופה הזו, כמו תיאום עדויות וכדומה".
על חוק הגיוס אמר טל: "יש חורים לא קטנים לדעתי בחוק הגיוס הנוכחי אבל אנחנו צריכים להתמקד בתיקונים ובהבאת בשורה לעם ישראל ולא בהתכתשות עם החרדים. אני חושב שאם נצליח להביא תיקונים – אני מתקשה לראות מישהו מצביע נגד".
שירי מנתניה
"נמצאת בבית הבראה" - וואי איזה כיף לה, אולי תתחלף איתה! חוק השתמטות על מלא מלא בלי שום חור, ממש גאווה, קורא לעצמו הציונות הדתית עאלק. דואגים רק לכסא שלהם, מפלגת...
שירי מנתניה
