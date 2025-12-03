הפוליטיקאי אדולף היטלר אונונה שזכה בבחירות מקומיות בשבוע שעבר בנמיביה, הודיע על שינוי שמו בעקבות הסערה סביבו: "אני אפילו לא מכיר אותו"

אדולף היטלר אונונה, חבר מועצה במחוז אומפונדג'ה בנמיביה שעלה לאחרונה לכותרות בעקבות שמו החריג, הודיע כי הסיר את השם "היטלר" מתעודת הזהות שלו. לדבריו, אביו בחר בשם זה מבלי להבין את המשמעות ההיסטורית שלו, והוא לא רוצה שימשיכו לזהות אותו עם דמותו של הצורר הנאצי.