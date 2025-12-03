אדולף היטלר אונונה, חבר מועצה במחוז אומפונדג'ה בנמיביה שעלה לאחרונה לכותרות בעקבות שמו החריג, הודיע כי הסיר את השם "היטלר" מתעודת הזהות שלו. לדבריו, אביו בחר בשם זה מבלי להבין את המשמעות ההיסטורית שלו, והוא לא רוצה שימשיכו לזהות אותו עם דמותו של הצורר הנאצי.
בראיון מקומי הוא אמר: "השם שלי הוא לא אדולף היטלר. אני אדולף אונונה. ראיתי בעבר אנשים שקוראים לי אדולף היטלר ומנסים לקשר אותי למישהו שאני אפילו לא מכיר".
נזכיר כי הפוליטיקאי הנמיבי זכה בבחירות המקומיות שהתקיימו בשבוע שעבר באזורו ונבחר לקדנציה שנייה באזור אומפונדג'ה שבצפון המדינה.
