לאחר שאמש לשכת ראש הממשלה נתניהו הודיעה ברגע האחרון על דחיית הצהרתו, כעת הפרשן עמית סגל טוען מה הסיבה לכך. לכל הפרטים

הפרשן הפוליטי עמית סגל טוען כעת (רביעי) כי מה שעמד מאחורי הדחייה של הצהרת נתניהו, זה הרצון לשכנע את המתנגדים לחוק הגיוס סמדובר בחוק טוב.

סגל כתב: "מאחורי הקלעים של הצהרת נתניהו עומד רצון של הציונות הדתית וחלקים בליכוד לשכנע את המתנדנדים בקרב תומכי הקואליציה שהחוק טוב. דרעי עצמו התנגד להצהרה וסבר שאין טעם לעורר שדים מרבצם בטח כשיש עוד שבועות של דיונים".

נזכיר כי אמש ראש הממשלה נתניהו היה אמור לשאת דברים, כאשר על פי דיווחים ההצהרה תעסוק בחוק הגיוס ובקשיים בקואליציה וברחוב בנושא. נתניהו דחה ברגע האחרון את ההצהרה למועד לא ידוע, והשאיר את ראשי האופוזיציה, שקבעו גם הם הצהרות תגובה, בלי דברים לנגח.

בלשכת ראש הממשלה פרסמו הודעה קצרה: "עקב אילוצי לו״ז, ראש הממשלה נתניהו נאלץ לדחות את הצהרתו בעניין חוק הגיוס."