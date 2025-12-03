שר המשפטים יריב לוין התייחס היום (רביעי) במליאת הכנסת לדיון סביב השופט שילווה את פרשת הפצ"רית ותקף את בג"ץ.
"אני רוצה לפנות פה לשופטי בית המשפט העליון ולכל מי שמנסה למנוע מהאמת לצאת לאור. זה לא יצליח לכם, זה לא יעזור לכם בסופו של דבר האמת תצא החוצה והדברים יתבררו עד תומם".
עוד הוא הוסיף: "אני חושב שהמאמץ העצום הזה שנעשה למנוע את הדבר הפשוט בעולם, ששופט בדימוס עם ניסיון רב בעולם הפלילי יחקור את הפרשה ויספק תשובות לציבור, המאמץ הזה מעורר שאלות מאוד קשות, מי מפחד וממה אתם מפחדים".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
שירי מנתניה
נמאס לשמוע את הרעל שיוצא לו מהפה, מפלצת.12:59 03.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
בתגובה ל: שירי מנתניה
האמת תנצח13:43 03.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
הבגדים 7/10 נמצאת בפרשה הזאת14:11 03.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרחית
צודק לוין. השופט עמית עושה הכל כדי לדחות ולמסמס את החקירה. בינתיים מסדרים לפצ״רית ״מחלת נפש״ והיא לא נחקרת. האם בהרב מיארה שהיתה אחראית על החקירה הכושלת, שאפשרה...
צודק לוין. השופט עמית עושה הכל כדי לדחות ולמסמס את החקירה. בינתיים מסדרים לפצ״רית ״מחלת נפש״ והיא לא נחקרת. האם בהרב מיארה שהיתה אחראית על החקירה הכושלת, שאפשרה לפצ״רית לשבש ראיות היא מומחים פלילית? לא! וגם לא היתה. אבל היא יכולה להיות אחראית על החקירה? אבל ללוין מעמידים תנאים בלתי אפשריים כדי להכשיל את החקירה. למה? הם מפחדים מהאמת!המשך 14:51 03.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרחית
צודק לוין. השופט עמית עושה הכל כדי לדחות ולמסמס את החקירה. בינתיים מסדרים לפצ״רית ״מחלת נפש״ והיא לא נחקרת. האם בהרב מיארה שהיתה אחראית על החקירה הכושלת, שאפשרה...
צודק לוין. השופט עמית עושה הכל כדי לדחות ולמסמס את החקירה. בינתיים מסדרים לפצ״רית ״מחלת נפש״ והיא לא נחקרת. האם בהרב מיארה שהיתה אחראית על החקירה הכושלת, שאפשרה לפצ״רית לשבש ראיות היא מומחים פלילית? לא! וגם לא היתה. אבל היא יכולה להיות אחראית על החקירה? אבל ללוין מעמידים תנאים בלתי אפשריים כדי להכשיל את החקירה. למה? הם מפחדים מהאמת!המשך 14:51 03.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
הבגדים 7/10 נמצאת בפרשה הזאת14:11 03.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
נמאס לשמוע את הרעל שיוצא לו מהפה, מפלצת.12:59 03.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
בתגובה ל: שירי מנתניה
האמת תנצח13:43 03.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר