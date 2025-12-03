שר המשפטים יריב לוין ממשיך לתקוף את שופטי בג"ץ בעניין חקירת הפצ"רית ואומר: "ממה אתם מפחדים? זה לא יעזור לכם, האמת תצא לאור"

שר המשפטים יריב לוין התייחס היום (רביעי) במליאת הכנסת לדיון סביב השופט שילווה את פרשת הפצ"רית ותקף את בג"ץ.

"אני רוצה לפנות פה לשופטי בית המשפט העליון ולכל מי שמנסה למנוע מהאמת לצאת לאור. זה לא יצליח לכם, זה לא יעזור לכם בסופו של דבר האמת תצא החוצה והדברים יתבררו עד תומם".

עוד הוא הוסיף: "אני חושב שהמאמץ העצום הזה שנעשה למנוע את הדבר הפשוט בעולם, ששופט בדימוס עם ניסיון רב בעולם הפלילי יחקור את הפרשה ויספק תשובות לציבור, המאמץ הזה מעורר שאלות מאוד קשות, מי מפחד וממה אתם מפחדים".