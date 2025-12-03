אחרי תקופה ארוכה של היעדרות ממסך הטלוויזיה ודיווחים על סכסוך עם שמעון ריקלין, העיתונאי והמגיש אראל סג"ל חוזר לערוץ 14. כל הפרטים

אחרי הדיווחים על סכסוך בינו לבין הקולגה שמעון ריקלין, אראל סג"ל חוזר למסך ויגיש תכנית שבועית במוצאי שבת. כך מודיעים היום (רביעי) בערוץ 14.

בהודעה שנמסרה מטעם הערוץ נכתב כי "ערוץ 14 שמח לבשר על חזרתו של המגיש הותיק והמוערך אראל סגל אל המסך, החל ממוצאי השבת הקרובה, ט״ו בכסלו , 5.12". על פי ההודעה סג"ל יגיש תכנית שבועית בכל מוצאי שבת בשעה 18:30.

התוכנית תיקרא "השבוע – עם אראל סגל". היא תשודר בצאת שבת בשעה 18:30 מדי שבוע, ככל הנראה כמשבצת שתתחרה מול התכנית של עמית סגל ובן כספית בערוץ 12, ומול התכנית של מוריה אסרף ואייל ברקוביץ בערוץ 13.

נזכיר כי לפני מספר חודשים דווח באתר ynet על סכסוך בין שמעון ריקלין ובין אראל סג"ל, שנהגו להגיש יחד בערוץ 14. לאחר מכן סג"ל נעדר לתקופה ממושכת מהגשת תכניות על המסך וכעת הוא חוזר לעשות זאת.