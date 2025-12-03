במהלך מבצע משטרתי בסחנין כנגד עבירות השהייה הבלתי חוקית, שוטרי המחוז הצפוני עצרו תושב עזתי שהסתנן לישראל והשתתף בקומזיץ

במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני בחודש שעבר בעיר סחנין כנגד עבירות השהייה הבלתי חוקית, זיהו הצוותים מספר אנשים יושבים סביב מדורה ובעת שזיהו את השוטרים ניסו להימלט מהמקום.

שוטרי המחוז הצפוני חתרו למגע ולאחר בדיקתם התברר כי מדובר בשוהה בלתי חוקי תושב עזה (36) יחד עם תושב סח׳נין (31) שמעסיק אותו בעבודות בנייה ובמסעדה ובנוסף מלין אותו בעיר.

עם סיום שלב החקירה, כתבי אישום הוגשו בבית משפט השלום בעכו נגד תושב השטחים וכנגד מעסיקו תושב המקום באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון.

משטרת ישראל נאבקת בכל גורם המסייע להגעה ולשהות שב"חים בשטח מדינת ישראל ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למצות את הדין עם העבריינים.