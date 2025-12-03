כלי התקשורת הפלסטינים דיווחו כי נציגי חמאס והג'יהאד האיסלאמי חילצו גופה מבית לאהיה בצפון רצועת עזה, שלטענתם שייכת לחלל חטוף ישראלי – וישוחרר בשעה 17:00. בשלב זה אין לכך אישור מישראל

שעות אחרי חידוש החיפושים בצפון הרצועה, כלי התקשורת הפלסטיניים דיווחו כעת (רביעי) כי הזרוע הצבאית של חמאס והזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי חילצו גופה של חלל חטוף ישראלי בבית לאהיה בצפון רצועת עזה. בהמשך, גם הג'יהאד האיסלאמי פרסם הודעה רשמית בה נטען כי מצאו גופת חלל חטוף, שלדבריהם יועבר לישראל בשעה 17:00.

זו הפעם השנייה בשבוע האחרון שבה נציגי ארגון הטרור טענו כי מצאו גופה של חלל חטוף, כשאתמול ממצאים הוחזרו לישראל – ובהמשך התבררו כי הם לא שייכים לגופה של אחד משני החללים החטופים הנותרים. "עדכון נמסר למשפחותיהם של שני החטופים החללים" נמסר ממשרד ראש הממשלה. "המאמץ להשבתם לא יפסק עד השלמת המשימה – להביאם לקבורה ראויה בארצם".

נזכיר כי ברצועת עזה עדיין נותרו כעת 2 חללים חטופים שעדיין בשבי החמאס: רן גואילי, לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה שנפל בקרב בקיבוץ עלומים, וסותטיסאק רינטלאק, אזרח תאילנדי שעבד במטעים סמוך לקיבוץ בארי ונחטף במהלך עבודתו.