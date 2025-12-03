עונת השפעת החלה: משרד הבריאות עדכן היום (רביעי) כי ילד בן 6 נפטר ממחלת השפעת. במשרד ציינו כי הילד, שהיה בריא בדרך כלל ומחוסן בפני המחלה, סבל לפני מספר ימים מחום ושיעול, ומצבו הידרדר. למרות מאמצי החייאה, נקבע מותו.
זהו המקרה השני של מוות משפעת בעונה הנוכחית, אחרי שבשבוע שעבר ילדה בת עשר וחצי סבלה משפעת, כשהיא סבלה ממחלת חום וכאב גרון והגיעה במצב החייאה לבית החולים – שם נפטרה. "משרד הבריאות מדגיש כי בישראל ובמדינות נוספות, עונת השפעת השנה החלה מוקדם וניכר כי קצב התחלואה משפעת נמצא בעליה תלולה" נמסר. "ממעקב אחר נתונים בעולם, צפויה להיות עונה עם תחלואה קשה".
עוד הודגש כי "על אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע באופן מוחלט את ההידבקות במחלה, במרבית המקרים הוא מסייע בהקלה בחומרתה, ומפחית משמעותית את הסיכון לתחלואה קשה או מוות. המשרד שב וקורא לציבור להתחסן נגד השפעת – החיסון בטוח ומומלץ מגיל ששה חודשים ומעלה, והוא זמין וניתן ללא תשלום בקופות החולים".
במרכז הלאומי לבקרת מחלות אמרו כי בשנה שעברה נפטרו בישראל מהמחלה לפחות 422 אנשים שאושפזו מאומתים לשפעת, מתוכם ארבעה ילדים מתחת גיל 18, ארבעה צעירים מתחת גיל 35 ועוד 17 בקבוצת הגיל עד גיל 50. עם זאת, הנתונים נאספו מ-13 בתי חולים כלליים, שמהוים כ 60% ממערך האשפוז הכללי ועל כן ההערכה היא כי המספרים גבוהים מכך.
2 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
מסכן!!!!!!!11:40 03.12.2025
מטרד הבריאות
כשהם לא מחוסנים זה בגלל שלא היו מחוסנים. כשהם מחוסנים זה למרות שהיו מחוסנים. אף פעם זה לא בגלל החיסון חלילה...15:15 03.12.2025
שירי מנתניה
מסכן!!!!!!!11:40 03.12.2025
