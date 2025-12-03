תושב אשקלון, בשנות ה-20, נעצר לאחר שניסה לתקוף אדם אחר בגלל חוב פעוט. במעצר המשטרה נמצאו עליו סכין וסרגל, בהם השתמש כאשר תקף ופצע את בעל החוב באורח קל

חוב כספי קטן של עשרות שקלים גרם לתושב אשקלון להתרגז: השוטרים עצרו אותו בחשד למעורבות באירוע תקיפה וניסיון דקירה של אדם אחר על רקע סכסוך עסקי.

תושב העיר פצע אדם בשנות ה-30 באורח קל באמצעות סרגל חד וסכין, רק בגלל חוב של 50 שקלים. עם קבלת הדיווח השוטרים ביצעו פעולות חקירה ועצרו את החשוד בתקיפה, צעיר בשנות ה-20. האדם שהותקף נפצע באורח קל ונזקק לטיפול רפואי, הוא פונה לבית החולים ברזילי.

לאחר החקירה עצרו השוטרים את החשוד תושב העיר, בסיום חקירתו נכלא והיום (רביעי) הוארך מעצרו בבית המשפט עד ליום ראשון הקרוב, 7.12.25.