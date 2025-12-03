לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו תקף אותה, כעת גם השופט בר-עם מאבד סבלנות ונוזף בתובעת תירוש: "די אי אפשר ככה יותר"

במהלך החקירה הנגדית בתיק 4,000 במשפט נתניהו, השופט בר-עם מאבד סבלנות ופונה לתובעת יהודית תירוש: "די מיצינו את העניין. בחיי אי אפשר ככה יותר". דבריו אלו שהובאו בדיווחים בתקשורת, הגיעו לאחר עוד סבב שאלות על הקו העריכתי בוואלה.

בנוסף, בעדותו אומר נתניהו "האינטרס שלי בוואלה לא היה בגלל השפעתו, אלא משום שחשבתי שיש פה הזדמנות אדירה להפוך את האתר לסוג של 14 או גלי ישראל. הבנתי את זה. שיש פה אדם (אלוביץ', ח.א.) עם כלי בידו, שאף אחד לא מפריע לו (לנקוט את הקו הזה). כשהתייאשתי – אמרתי 'נעבור למכירה'. וגם על זה ויתרתי".

בנוסף שלשום, ראש הממשלה נתניהו תקף את התובעת יהודית תירוש לאחר שהציגה סתירה בין עדותו לראיות: "האשמת אותי בשקר. אתם שיקרתם לאורך כל הדרך, את צריכה להתבייש".

הפיצוץ התרחש לאחר שתניהו טען במהלך עדותו כי התראיין באתר "וואלה" רק בתקופת בחירות. התובעת יהודית תירוש ביקשה מבית המשפט להציג "ראיות הזמה" שיראו כי דבריו אינם נכונים, ואלו לפי הפרקליטות מראות כי בניגוד למה שאמר בנחרצות, הוא דווקא כן התראיין לאתר גם לא בתקופת הבחירות.

ברקע בקשת החנינה: נתניהו מבקש לבטל את עדותו מחר

בנקודה זו כעת נתניהו ואמר: "כל המשפט הזה אתם שיקרתם. לא הייתה שיחת הנחיה וידעתם את זה, ובכל זאת הפכתם את זה לליבת האישום".

נזכיר כי אמש נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא הרצוג.