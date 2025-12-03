במהלך החקירה הנגדית בתיק 4,000 במשפט נתניהו, השופט בר-עם מאבד סבלנות ופונה לתובעת יהודית תירוש: "די מיצינו את העניין. בחיי אי אפשר ככה יותר". דבריו אלו שהובאו בדיווחים בתקשורת, הגיעו לאחר עוד סבב שאלות על הקו העריכתי בוואלה.
בנוסף שלשום, ראש הממשלה נתניהו תקף את התובעת יהודית תירוש לאחר שהציגה סתירה בין עדותו לראיות: "האשמת אותי בשקר. אתם שיקרתם לאורך כל הדרך, את צריכה להתבייש".
הפיצוץ התרחש לאחר שתניהו טען במהלך עדותו כי התראיין באתר "וואלה" רק בתקופת בחירות. התובעת יהודית תירוש ביקשה מבית המשפט להציג "ראיות הזמה" שיראו כי דבריו אינם נכונים, ואלו לפי הפרקליטות מראות כי בניגוד למה שאמר בנחרצות, הוא דווקא כן התראיין לאתר גם לא בתקופת הבחירות.
בנקודה זו כעת נתניהו ואמר: "כל המשפט הזה אתם שיקרתם. לא הייתה שיחת הנחיה וידעתם את זה, ובכל זאת הפכתם את זה לליבת האישום".
נזכיר כי אמש נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא הרצוג.
מה דעתך בנושא?
33 תגובות
7 דיונים
אדמון
מישהו כאן מתעורר ומתחיל להפנים עניין11:28 03.12.2025
מוטי הקרייתי
הפרקליטות השקיעה מיליארדי שקלים כדי להפליל את נתניהו.11:31 03.12.2025
לא מיליארדים
מאות אלפי טריליוני שקלים - תקציב תלת שנתי של 20 המדינות העשירות בעולם - לא הגזמת?11:54 03.12.2025
אמיר
בתגובה ל: מוטי הקרייתי
גם בפרשת אולמרט?15:08 03.12.2025
תלוש מהמציאות
לקחתם משפט אחד, מתוך מערכת שלמה, בת שנים של חקירות - והפכתם משפט סתמי זה לסנסציה! אפשר לחשוב מה היה שם... הרבה יותר דרמטי מהווה הבקשה להשתחרר "מסיבות בטחוניות" ולבקר בבקו"ם...
לקחתם משפט אחד, מתוך מערכת שלמה, בת שנים של חקירות - והפכתם משפט סתמי זה לסנסציה! אפשר לחשוב מה היה שם... הרבה יותר דרמטי מהווה הבקשה להשתחרר "מסיבות בטחוניות" ולבקר בבקו"ם מתגייסים ובבית החולים פצועים...המשך 11:52 03.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: תלוש מהמציאות
סוף סוף תגובה שפויה!!! מרוב טמטום פה, מתחילה לחשוב, שהלכה המדינה.12:29 03.12.2025
מימון
מעניין כל התובעים השלילים("פרקליטות מדינה") כמו יהודית תירוש ,כמו איסמן,בהרב , זילבר, לימון כל ראשי השב"ק לדורותיהם אולי מלבד זיני - שמאל אשכנזי סבלני ומעלים עיין משמאל חתרני קיצוני ....
מעניין כל התובעים השלילים("פרקליטות מדינה") כמו יהודית תירוש ,כמו איסמן,בהרב , זילבר, לימון כל ראשי השב"ק לדורותיהם אולי מלבד זיני - שמאל אשכנזי סבלני ומעלים עיין משמאל חתרני קיצוני . מהם שגרמו לנזקים אם במקומם היו ממנים מחסנאי/זבן/ מנקה אסלות היה זול יותר וטוב למדינה . איך מעדות מזרח לא היה ראש שב"כ? ראו מקרה יעקב פרי - גדעון עזרא ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי (לא מבריק) מנע את ראשות השב"כ אחריו מגדעון עזרא(עדות מזרח) שהיה עשרות מונים טוב מכרמי גילון - ווזווז אוהב ווזווז). איך מכל הפרופסורים והדוקטורים למשפטים אין בכיר בפרקליטות עדות מזרח -העיקר לרדוף מזרחים שסני"קים כפות סרוגות יום אחד שוטרים שרובם מזרחים יפסיקו לעצור ולרדוף את אחיהםהמשך 12:04 03.12.2025
דני54
בתגובה ל: מימון
למה, יורם כהן אשכנזי? אלשייך אשכנזי? מספיק עם רגשי הנחיתות, אבישי!18:30 03.12.2025
שמאלניהו האשכנזי
בתגובה ל: מימון
האשכנסים הרעים לא נתנו לסבא מימון להיות מנכל בנק לאומי. עד היום מימון דפוק.21:43 03.12.2025
אנשים משכילים נוטים לשמאל
בתגובה ל: מימון
בכל העולם וגם בישראל23:24 03.12.2025
מציאות
השופטים יודעים כבר מזמן שאין כאן כלום. הם נהנים להפריע לנתניהו לתפקד כראש ממשלה.12:57 03.12.2025
דניאל
בתגובה ל: מציאות
יש ועוד איך. בתיק 1000 למשל ההרשאה וודאית15:06 03.12.2025
מיכל
בתגובה ל: מציאות
איך הגעת לזה? מתוך משפט בודד שמהותו לא ברורה?15:09 03.12.2025
עוז
בתגובה ל: מציאות
הם לא מפריעם לביבי אלא לכל מדינת ישראל בגללם פיגועים ועוני ומוות ושישרפו אמן18:34 03.12.2025
עדי
בתגובה ל: דניאל
כרגיל, 0מאלן בור ועם הארץ. 'הרשעה', סה הכתיב הנכון. לך תתחיל ללמוד בכיתה א.20:33 03.12.2025
יוסי כהן
טוב שהוא לא הגיש את בקשת החנינה בשמו של נהנתניהו14:04 03.12.2025
משה
אמרנו שלא יהיה משפט צדק13:54 03.12.2025
א.ס
פושע נגד העם היהודי אבל גאון להפוך הכול15:10 03.12.2025
דודי
והשמאל והקפלניסטים מהלכים איימים על הרצוג, כדי להמשיך בסאגה הזו15:03 03.12.2025
בני
כוונת התביעה היא להאט את המשפט ככל האפשר -ולתקוע את נתניהו בבית המשפט 3 פעמים בשבוע ולהתיש וליאש אותו14:36 03.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: בני
אני רואה, שנתניהו כבר החל במלאכת איחוי הקרעים, הוא על זה.15:03 03.12.2025
טוביה
בתגובה ל: בני
רק שתדע. כוונתם זו מלפני כעשר שנים וביבי רק מתעצם ושונאיו ימח שמם נופלים כמו זבובים18:32 03.12.2025
