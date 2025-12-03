מניין ההרוגים בשריפת הענק בהונג קונג עלה ל-146, כשכוחות החילוץ ממשיכים לחפש אחר לכודים בהריסות אחר 31 נעדרים שנותרו. במשטרה מעריכים כי "יתכן שלא נוכל למצוא את כל הנעדרים באסון"

שבוע אחרי פריצת שריפת הענק בהונג קונג, כוחות החירום ממשיכים במאמצי החיפוש אחר נעדרים. המשטרה המקומית עדכנה היום (רביעי) כי מניין ההרוגים בשריפה במגדלי המגורים עלה ל-159, אחרי שגופותיהם של 13 נעדרים נוספים אותרו בימים האחרונים.

מפקד משטרת הונג קונג, שוק-יין צאנג, ציין כי חלק מגופות הנעדרים אותרו בחדרי המדרגות בבניינים וכן על הגגות. לדבריו, חלק מהמקומות שבהם הנעדרים נמצאו מעידים כי הם נלכדו בלהבות בזמן שניסו להימלט מהבניין הבוער.

עוד נאמר כי החיפושים בזירת השריפה נמשכים, כשבשלב זה 31 אנשים עדיין מוגדרים כנעדרים. צאנג אמר כי "ייתכן שלא נוכל למצוא את כל הנעדרים באסון", זאת מכיוון שההערכה היא שחלק מהגופות נשרפו לחלוטין ולא יוכלו להיות מזוהים בשלב הזה.

כאמור, שריפת הענק פרצה ביום רביעי בשבוע שעבר במתחם המגורים "הונג פוק קורט" בהונג קונג, כשהלהבות התפשטו במהירות ל-7 מגדלים רבי קומות. לפי הרשויות, השריפה פרצה ככל הנראה באחד המגדלים המרכזיים במתחם, לפני שהתפשטה למבנים נוספים. עדויות של דיירים במקום תיארו פאניקה וחוסר יכולת להימלט, כאשר עשן כבד מילא את חדרי המדרגות והדירות. כוחות הכיבוי פעלו בזירה במשך 3 ימים, כשרק ביום שישי האחרון הושלמו מאמצי הכיבוי הסופיים של הלהבות.

מחקירת האירוע עולה כי רשתות ביטחון שהוצבו מחוץ לבניינים לא עמדו בתנאי הבטיחות הנדרשים, ובשלב מסוים עלו באש. בהמשך פנלים מספוג התלקחו והובילו להגדלת השריפה, והרוחות העזות גרמו להתפשטות שלה גם לבניינים הסמוכים. בעקבות השריפה הקשה, הרשויות בהונג קונג הודיעו על הקפאת עבודות הבנייה על 28 בניינים נוספים, אשר קודמו על ידי חברת הבנייה שהייתה אחראית לבניית המגדלים שעלו באש.