מזכיר הממשלה עורך הדין יוסי פוקס, התראיין היום (רביעי) ברדיו גלי ישראל והתייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו.
"ראש הממשלה עסוק יותר מהנשיא טראמפ, ברמה האישית נתניהו היה מעדיף לראות זיכוי מלא והוא באמת מאמין שזה מה שהיה קורה, אבל נתניהו שם את האינטרס של המדינה לפני האינטרס האישי שלו".
עוד אומר פוקס: "היעוץ המשפטי לממשלה מתנהל כמו מישהו שיש לו סמכות להורות לכל ישות על כל דבר, אני מקווה שהאירועים האחרונים שכולנו נחשפנו אליהם יביאו לסיום המצב הזה".
מה דעתך בנושא?
שירי מנתניה
נתניהו מעדיף את האינטרס של המשפחות השכולות לפני האינטרס שלו? בגלל זה הוא מתחמק מלהקים ועדת חקירה ממלכתית??? נתניהו מעדיף את האינטרס של בטחון המדינה לפני האינטרס שלו? בגלל זה ניסה...
נתניהו מעדיף את האינטרס של המשפחות השכולות לפני האינטרס שלו? בגלל זה הוא מתחמק מלהקים ועדת חקירה ממלכתית??? נתניהו מעדיף את האינטרס של בטחון המדינה לפני האינטרס שלו? בגלל זה ניסה למנוע את חקירת קטארגייט??? אנחנו לא מטומטמים, תתקדם!המשך 11:02 03.12.2025
1234
אין סיכוי לזיכוי, המצב כרגע יותר קרוב להרשעה. זאת מבלי פרשת הצוללות, קאטרגיט וה- 7 באוקטובר שמומן גם ממזודות הכסף באדיבותו של נתניהו. נתניהו בדקה ה-90 עדיף שיסגור עיסקה...
אין סיכוי לזיכוי, המצב כרגע יותר קרוב להרשעה. זאת מבלי פרשת הצוללות, קאטרגיט וה- 7 באוקטובר שמומן גם ממזודות הכסף באדיבותו של נתניהו. נתניהו בדקה ה-90 עדיף שיסגור עיסקה מהר כי בעוד מספר שבועות זה לא יהיה אפשריהמשך 11:31 03.12.2025
טל
אני שואל את עצמי האם האמונה הדתית הופכת אתכם לעוורים או שזה טירוף לאומני גזעני. נתניהו מתקרב להרשעה. כל משפטן רואה את זה.12:22 03.12.2025
מי מפריע לו? בבקשה, שימשיך במשפט
"נתניהו שם את האינטרס של המדינה לפני האינטרס האישי שלו" ? חוץ מביביסטים, ספק אם יש מישהו במדינה הזו שמאמין בזה.11:38 03.12.2025
שורץ
הוא מצליח "לקרנף" גם חמורים...11:21 03.12.2025
חבקין,מבכירי חוקרי המשטרה במשפט,העיד בימים אלה במשפט ואמר שהמשטרה פ על ה בני ג וד לחוק בכל התיקים ועברה עבירות פליליות בכל התיקים!!
חבקין,מבכירי חוקרי המשטרה במשפט,העיד בימים אלה במשפט ואמר שהמשטרה פ על ה בני ג וד לחוק בכל התיקים ועברה עבירות פליליות בכל התיקים!!11:17 03.12.2025
נתניהו ח י י ב לקבל זיכוי מלא על המשפט התפור שהתרסק עם ה"שוחד" שהשופטים ביטלו!ה"שוחד"-"פגישת ההנחיה" שלא נבראה,כשבמשפט הפרקליטות ניסתה לשנות שוב ושוב את תאריך ה"פגישה"והשופטים ביטלו את ה"שוחד"!!
נתניהו ח י י ב לקבל זיכוי מלא על המשפט התפור שהתרסק עם ה"שוחד" שהשופטים ביטלו!ה"שוחד"-"פגישת ההנחיה" שלא נבראה,כשבמשפט הפרקליטות ניסתה לשנות שוב ושוב את תאריך ה"פגישה"והשופטים ביטלו את ה"שוחד"!!11:16 03.12.2025
