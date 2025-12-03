מזכיר הממשלה יוסי פוקס מתייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו ואומר: "נתניהו ברמה האישית היה מעדיף זיכוי מלא"

מזכיר הממשלה עורך הדין יוסי פוקס, התראיין היום (רביעי) ברדיו גלי ישראל והתייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו.

"ראש הממשלה עסוק יותר מהנשיא טראמפ, ברמה האישית נתניהו היה מעדיף לראות זיכוי מלא והוא באמת מאמין שזה מה שהיה קורה, אבל נתניהו שם את האינטרס של המדינה לפני האינטרס האישי שלו".

‏עוד אומר פוקס: "היעוץ המשפטי לממשלה מתנהל כמו מישהו שיש לו סמכות להורות לכל ישות על כל דבר, אני מקווה שהאירועים האחרונים שכולנו נחשפנו אליהם יביאו לסיום המצב הזה".