פרשן חדשות 12 עמית סגל, מתייחס לסערה סביב דבריו אחר ריסוס הגרפיטי מחוץ לבנייני ערוץ 13 ואומר: "‏מאז אני מחכה להבעת חרטה או סתם גינוי קטן"

פרשן חדשות 12 עמית סגל, התייחס היום (רביעי) לסערה סביב תגובתו לגרפיטי שרוסס מחוץ לבניין חדשות 13. בדבריו הוא טען כי הוא מחכה להבעת חרטה מצד הערוץ.

בדבריו הוא כתב: "לפני כשבועיים הטוויטר התפחם קלות מרוב זעזוע על כך שהאשמתי את ערוץ 13 בנרמול אלימות, והצעתי להם לעשות חשבון נפש, כל זאת אחרי ריסוס כתובת גרפיטי מוזרה סמוך לערוץ. ‏אחת הראיות לנרמול האלימות היא הבמה המחמיאה והמפרגנת שהעניקו ליולנדה יבור, מסיתה מקצועית לאלימות כנגד ראש הממשלה והימין בכלל.

לו היה מדובר בעלון שבת של כהנא חי בשנות אוסלו הייתם שומעים שלושים שנה על העיתונאי שפרגן למסיתה למרד ואלימות, אבל מדובר כאן ביקירי מערכת אכיפת החוק, גמלים נטולי מראה אחורית להתבונן בדבשתם, ולכן הם יכולים מצד אחד ״להצדיע״ ליבור על מסירותה וה״נכונות להיעצר״ ומצד שני לזעוק מרה על אלימות נגדם.

עוד באותו נושא חסר תקדים: נתניהו מקדם שיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ללבנון 10:10 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

‏מאז התברר שאת הכתובת ריסס תמהוני שבכלל לא ידע לדבריו שערוץ 13 סמוך למקום הכתובת. מאידך יבור קראה לעשות לנתניהו מה שעשו לצ׳אושסקו (מוות ביריה, כזכור). ‏מאז אני מחכה להבעת חרטה או סתם גינוי קטן. אבל יש לי תחושה שאחכה עוד לא מעט זמן. ‏מ.ש.ל.".