לשכת ראש הממשלה עדכנה כעת (רביעי) כי ראש הממשלה נתניהו הנחה את מ"מ ראש המל"ל לשלוח נציג מטעמו לפגישה עם גורמים ממשלתיים-כלכליים בלבנון. מדובר בניסיון ראשון לייצר בסיס למערכת יחסים ושיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ולבנון.

נזכיר כי בזמן זה חיזבאללה מפר את תנאי הפסקת האש ומסרב להתפרק מנשקו ולמסור אותו לממשלת לבנון. ישראל הודיעה כי במידה ואכן חיזבאללה ממשיך בדרכו, היא תחזור לתקוף ולמלחמה עצימה מול חיזבאללה שבלבנון.

בנוסף, לאחרונה נשיא סוריה אחמד א-שרע (אבו ג'ולאני) אמר בראיון בוושינגון פוסט, כי סוריה מנהלת משא ומתן ישיר מול ישראל.

"ישראל תמיד טענה שיש לה דאגות מסוריה משום שהיא חוששת מהאיומים שמייצגות המיליציות האיראניות וחיזבאללה. אנחנו אלה שגירשו את הכוחות האלה מסוריה", לעג א-שרע, בראיון.

"ישראל כבשה את רמת הגולן כדי להגן על ישראל, ועכשיו היא מטילה תנאים בדרום סוריה כדי להגן על רמת הגולן. אז אחרי כמה שנים, אולי הם יכבשו את מרכז סוריה כדי להגן על דרום סוריה. הם יגיעו למינכן בדרך הזו", הוא הוסיף.

לאחר מכן חשף כי יש משא ומתן בין סוריה ובין ישראל על הפסקת אש, אך הדרישה הסורית היא חזרה לקווי ה-8 בדצמבר, כלומר לפני תפיסת קו התלים בסוריה השולטים על דרום מערב המדינה: "אנחנו מנהלים משא ומתן ישיר עם ישראל והתקדמנו כברת דרך לקראת הסכם. אך כדי להגיע להסכם סופי, על ישראל לסגת לגבולות שלפני 8 בדצמבר".