ברקע הדיווחים על העלאת מיסים וקיצוצים, לסרוגים נודע הבוקר (רביעי) כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסרב בתוקף להעלאת המיסים.
בעוד מערכת הבטחון ממשיכה לדרוש תוספות חריגות שיאלצו צמצום נרחב של שירותים במשרדי ממשלה והטלת מיסים, שר האוצר מתעקש כי הוצאות הבטחון יתכנסו לתקציב שפוי. על פי הדיווחים באוצר תכננו להעלות את שיעור המע"מ באחוז נוסף, אך לסרוגים נודע כי סמוטריץ' מסתייג מכך.
בדיונים סגורים הוא אומר כי לא יסכים בשום פנים להתייקרות במע"מ וכי יש לו אחריות לניווט הכלכלה והמשק. סמוטריץ' מזהה כי תוספת מס וכן צמצום שירותי משרדי הממשלה לציבור, יפגעו בכלכלה בטווח הקצר והארוך ויקחו לאחור הישגים כלכליים לאומיים של השנתיים האחרונות.
שר האוצר העביר מסר ברור למערכת הבטחון בדיונים כי "לא תהיה העלאת מיסים או קיצוצים. תתייעלו – יש הרבה כסף שאתם יכולים לנצל בבית פנימה. לא אעביר תקציב שיפגע באזרחים אחרי שנתיים קשות. כשהיה צריך ידעתי לקבל החלטות קשות, כעת הזמן להקל על המשק".
אם הוצאות המדינה יגדלו אבל הכנסות המדינה ממיסים לא יגדלו, איך זה יתכנס ביחד?10:35 03.12.2025
מיואש למדי
סמוטריץ הוא כידוע דובר אמת בן דובר אמת. לדוגמה, הוא הבטיח לפרוש אם ייכנס גרגיר אחד של סיוע. ואכן לאחר שהתחיל להכנס סיוע לעזה הוא פרש מן הממשלה ובכך קיים...
סמוטריץ הוא כידוע דובר אמת בן דובר אמת. לדוגמה, הוא הבטיח לפרוש אם ייכנס גרגיר אחד של סיוע. ואכן לאחר שהתחיל להכנס סיוע לעזה הוא פרש מן הממשלה ובכך קיים את הבטחתו.המשך 12:14 03.12.2025
יובל רום
עוד הגיגים של סמוטריץ': 1. החמאס הוא נכס 2. 1.1.23 התחייבנו להחזיר את הביטחון 3. נוריד את יוקר המחיה 2. הרב מיכה הלוי יהיה הרב הראשי לישראל 3. אם יכנס גרגיר אני יפרוש מהממשלה מדבר ומדבר...
עוד הגיגים של סמוטריץ': 1. החמאס הוא נכס 2. 1.1.23 התחייבנו להחזיר את הביטחון 3. נוריד את יוקר המחיה 2. הרב מיכה הלוי יהיה הרב הראשי לישראל 3. אם יכנס גרגיר אני יפרוש מהממשלה מדבר ומדבר בלי שום טיפה של אחריות וכיסוי למילים שלו רק רוח וצילצולים עם המון המון יוהרה ושחצנותהמשך 11:03 03.12.2025
עוד הגיגים של סמוטריץ': 1. החמאס הוא נכס 2. 1.1.23 התחייבנו להחזיר את הביטחון 3. נוריד את יוקר המחיה 2. הרב מיכה הלוי יהיה הרב הראשי לישראל 3. אם יכנס גרגיר אני יפרוש מהממשלה מדבר ומדבר בלי שום טיפה של אחריות וכיסוי למילים שלו רק רוח וצילצולים עם המון המון יוהרה ושחצנותהמשך 11:03 03.12.2025
אם הוצאות המדינה יגדלו אבל הכנסות המדינה ממיסים לא יגדלו, איך זה יתכנס ביחד?10:35 03.12.2025
