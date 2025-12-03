ברקע הדיווחים על כך שבאוצר מציעים להעלות את המע"מ כדי לממן את תקציב הביטחון, לסרוגים נודע כי שר האוצר סמוטריץ' מסתייג מהמהלך: "לא אעביר תקציב שיפגע באזרחים אחרי שנתיים קשות"

ברקע הדיווחים על העלאת מיסים וקיצוצים, לסרוגים נודע הבוקר (רביעי) כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסרב בתוקף להעלאת המיסים.

בעוד מערכת הבטחון ממשיכה לדרוש תוספות חריגות שיאלצו צמצום נרחב של שירותים במשרדי ממשלה והטלת מיסים, שר האוצר מתעקש כי הוצאות הבטחון יתכנסו לתקציב שפוי. על פי הדיווחים באוצר תכננו להעלות את שיעור המע"מ באחוז נוסף, אך לסרוגים נודע כי סמוטריץ' מסתייג מכך.

בדיונים סגורים הוא אומר כי לא יסכים בשום פנים להתייקרות במע"מ וכי יש לו אחריות לניווט הכלכלה והמשק. סמוטריץ' מזהה כי תוספת מס וכן צמצום שירותי משרדי הממשלה לציבור, יפגעו בכלכלה בטווח הקצר והארוך ויקחו לאחור הישגים כלכליים לאומיים של השנתיים האחרונות.

שר האוצר העביר מסר ברור למערכת הבטחון בדיונים כי "לא תהיה העלאת מיסים או קיצוצים. תתייעלו – יש הרבה כסף שאתם יכולים לנצל בבית פנימה. לא אעביר תקציב שיפגע באזרחים אחרי שנתיים קשות. כשהיה צריך ידעתי לקבל החלטות קשות, כעת הזמן להקל על המשק".