מאות מפכ"לים וניצבים בדימוס פנו במכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג וקראו לו להתנגד לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו: "צעד כזה ללא הודאה וחרטה עלול להצית אלימות קשה בחברה הישראלית"

קבוצה רחבה של מפכ״לים, 'ניצבים להגנת המשטרה והדמוקרטיה' – רב ניצבים וניצבים בדימוס, לצד כארבע מאות קציני משטרה לשעבר, פנתה היום (רביעי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה חד משמעית לסרב לבקשת החנינה שהוגשה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו באמצעות באי כוחו. בפתח המכתב מזכירים החותמים את שנות שירותם במשטרת ישראל ואת מחויבותם לקיומה של מדינת ישראל כמדינת חוק דמוקרטית שבה "כולם כפופים ושווים בפני החוק". לדבריהם, הפנייה לנשיא נעשית מתוך חרדה עמוקה מפני פגיעה בלכידות העם ואחדותו.

במכתבם מציינים החותמים כי פנייתם מתייחסת למכתבם של עורכי דינו של ראש הממשלה, אשר צירפו את מכתבו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת פניית ראש הממשלה עצמו לנשיא. על פי המכתב, מבקשים עורכי הדין כי הנשיא יעשה שימוש בסמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק יסוד נשיא המדינה המאפשרת "לחון עבריינים".

בכירי המשטרה הדגישו כי לדעתם, על בסיס הנימוקים המשפטיים הקיימים, אין אפשרות להפעיל את סמכות החנינה במקרה הנוכחי. הם מזכירים את פרשת קו 300 כדוגמה למקרה שבו הוענקה חנינה טרם הגשת כתב אישום, אך מציינים כי שם נסמכה החנינה על הכרה בטעות, הודאה במעשים, חרטה ופרישה מהתפקידים מצד המעורבים. תנאים אלה, כך הם כותבים, אינם מתקיימים כלל במקרה של ראש הממשלה. לדבריהם, במכתביו של נתניהו ובאי כוחו אין "רמז להודאה באשמה", לא חרטה ולא קבלת אחריות. עוד ציטטו את האמירה המוכרת "אין כלום כי לא היה כלום" כ"ממשיכה לעמוד בעינה".

החותמים מפנים את הנשיא גם למסורת ישראל ולפירוש המלב"ים בספר בראשית, שם מודגש כי "מי שמבקש חסד צריך להתוודות על עוונו ולא להסתפק בהצגת טיעונים". בכך מבקשים החותמים להדגיש כי חנינה ללא חרטה אינה עומדת אפילו במבחן המוסר המסורתי.

"עורכי הדין של ראש הממשלה העלו שלושה נימוקים מרכזיים:הקצאת מלוא זמנו של ראש הממשלה להתמודדות עם אתגרי התקופה, איחוי בעם והורדת הלהבות, ושמירה על אינטרסים ציבוריים רחבים" נטען – כשהחותמים דוחים טיעונים אלה בחריפות. לטענתם, רבים מהשרים וחברי הכנסת שמונו על ידי נתניהו הם עצמם מהגורמים המרכזיים לפילוג בחברה הישראלית, והענקת חנינה תחריף את הקרע.

לדבריהם, צעד כזה ללא הודאה וחרטה "עלול להצית אלימות קשה בחברה הישראלית עד כדי שליחת יד איש באחיו" ואף יהיה "המסמר האחרון בארונה של מערכת המשפט". החותמים מדגישים כי מתן חנינה ללא הודאה, חרטה ופרישה מהחיים הציבוריים "בלתי אפשרי", ומזהירים מפני פגיעה אנושה באמון הציבור במערכת המשפט ובשלטון החוק. בסיום המכתב הם קוראים לנשיא לסרב לבקשה כדי למנוע העמקת הקרע בעם.

בסוף המכתב פונים החותמים לנשיא באופן אישי, ומזכירים את מורשתו של סבו, הרב אייזיק הרצוג. הם מביעים ביטחון כי הנשיא ירצה להיזכר כמי שעמד על עקרונות האמת והצדק ולא נכנע ללחצים המובילים ל"חנינה פוליטית".