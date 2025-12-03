בהתאם להסכם הפסקת האש והנחיית הדרג המדיני, מעבר רפיח יישאר פתוח בימים הקרובים ודרכו יעברו מאות עזתים למצרים

בהתאם להסכם הפסקת האש והנחיית הדרג המדיני, מעבר רפיח יפתח בימים הקרובים ליציאת תושבים בלבד מרצועת עזה למצרים, כך פורסם כעת (רביעי). על פי ההחלטה, יציאת התושבים דרך מעבר רפיח תתאפשר בתיאום של מצרים, לאחר אישור ביטחוני על ידי ישראל ובפיקוח של משלחת האיחוד האירופי, בדומה למנגנון שהופעל בינואר 2025.

נזכיר כי לפני כחודשיים, ראש הממשלה נתניהו הנחה כי מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה. פתיחתו תישקל בהתאם לאופן שבו חמאס תממש את חלקה בהשבת החטופים החללים ובמימוש המתווה המוסכם.

חמאס החזיר את כל החטופים החיים ואת מרבית החללים החטופים, כעת נותרו בדבי 2 גופות חללים חטופים שטרם הוחזרו.