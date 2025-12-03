טרור פסיכולוגי נוסף? ארגון הטרור חמאס החל היום בחיפושים אחר גופת חטוף, כאשר מוקדם יותר התברר שהממצאים שהושבו אמש לא שייכים לחטוף

לאחר שהבוקר (רביעי) התברר באופן סופי כי הממצאים שחמאס החזיר אמש, לא שייכים לגופת חטוף, ארגון הטרור חידש את החיפושים אחר גופה בצפון הרצועה.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, נמסר ממשרד ראש הממשלה: לאחר השלמת תהליך הזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית, נמצא כי הממצאים שהובאו אתמול לבדיקה מרצועת עזה אינם מקושרים לאף אחד מהחטופים החללים.

עדכון נמסר למשפחותיהם של שני החטופים החללים.

המאמץ להשבתם לא יפסק עד השלמת המשימה – להביאם לקבורה ראויה בארצם.

נזכיר כי אלו 2 גופות החטופים שנותרו בשבי חמאס. רן גואילי – רס"ל רן גואילי היה לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה, אשר הצטרף ללחימה נגד חמאס ב-7 באוקטובר למרות שנפצע מספר שבועות לפני כן כשפרק את הכתף שלו. בקרב בקיבוץ עלומים הוא חיסל מחבלים רבים לפני נפילתו, כשגופתו נחטפה לרצועת עזה.

ב-30 בינואר 2024 המשטרה הודיעה כי נקבע מותו של גואילי באופן רשמי, זאת אחרי שוועדת מומחים של נציגי משרד הבריאות, גורמי המודיעין, משטרת ישראל, משרד הדתות והרב הראשי לישראל קבעו על בסיס הממצאים שהוצגו בפניה כי הוא אינו בין החיים. גואילי היה בן 24 בנופלו, והוא הותיר אחריו הורים ושני אחים.

סותטיסאק רינטלאק – סותטיסאק רינטלאק, יליד העיירה ראטנאווי שבצפון תאילנד, עבד בישראל מאז שנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים בענף החקלאות. במהלך השנים עבד רינטלאק במטעים סמוך לקיבוץ בארי, ונחשב לעובד מסור ואהוב בקרב חבריו.