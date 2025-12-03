ח"כ אליהו רביבו, סגן יו"ר הכנסת (הליכוד), התייחס היום (רביעי) בראיון ב103fm על הסיבות בגינן ראש הממשלה בנימין נתניהו ביטל את הצהרתו בעניין חוק הגיוס.
בדבריו הוא אמר: "אני מניח שהוא ביטל את זה, זה לא סתם. זה נע במנעד בין גאונות למבריקות, ובין אילוץ אובייקטיבי שנכפה עליו. הוא יעשה את זה בזמנו".
עוד הוא אמר על חוק הגיוס: "החוק מביא איתו בשורה גדולה מאוד ותקדימית, ויחד עם זאת הוא לא מספיק טוב. יש בו כשלים, יש בו חוסרים. בחלק מהסעיפים יש עיגולי פינות שאינם יביאו בסופו של יום לכוונתינו לגייס את מי שצריך להתגייס ולהסדיר את מעמדו של מי שלומד תורה ואינו מתגייס".
לסיום הוא הוסיף: "אמרתי בעיני יש בשורה גדולה, יחד עם זאת – כפי שהחוק מוצג היום, לא יהיה לו רוב, לא בוועדת חוץ וביטחון ולא במליאה".
עראק
תברחו כבר כולכם לגיהנום ותבריקו שם. את הרצפות.10:00 03.12.2025
מה מענין אותי לדעת?
היכן הלשון שלו?09:58 03.12.2025
רחל שאו
לא חנינה אלא ביטול משפט. חנינה היא לנאשם שהוככה אשמתו וקיבל גזר דין. נתניהו נסחב באף במשפט הזוי וכפי שהוא אמר, אין כלום כי לא היה כלום. תעזבו אותו במנוחה יש לפניו עבודה קדושה וגדושה.
לא חנינה אלא ביטול משפט. חנינה היא לנאשם שהוככה אשמתו וקיבל גזר דין. נתניהו נסחב באף במשפט הזוי וכפי שהוא אמר, אין כלום כי לא היה כלום. תעזבו אותו במנוחה יש לפניו עבודה קדושה וגדושה.המשך 23:08 03.12.2025
עראק
