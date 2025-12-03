להקת הבנים "היי פייב" הייתה להקת הבנים המצליחה ביותר בישראל בסוף שנות ה-90, וכשהתפרקה בשנת 2000 התפצלו החברים בה לדרכים נפרדות. אחד מהם, מייקל הרפז, חזר בקאמבק מפתיע לאודישנים של תוכנית הריאליטי הפופולרית בקשת 12. צפו

יותר משני עשורים חלפו מאז להקת "היי פייב" הופיעה על הבמות ועוררה היסטריה בקרב בנות ישראל. כעת חוזר כוכב הלהקה, מייקל הרפז, ומרים את המסך באודישן ל"כוכב הבא לאירוויזיון".

אמש (שלישי) הוא הופיע בתוכנית עם ביצוע לשיר שלו "I’ll be alright" שרובנו מכירים בגרסה העברית – "רק אל תגיד" של מאיה בוסקילה.

מייקל הרפז מ"היי פייב" ב"כוכב הבא", מתוך קשת 12

נזכיר כי הרפז, בן 52, נולד בדטרויט בארצות הברית, החל את דרכו בעולם הבידור כשהגיע לביקור בישראל ב-1995. הוא ניגש למבחן קבלה ללהקת הבנים הישראלית בהפקתם של טבת סרטים והד ארצי. הוא נבחר ללהקה ואף המציא את שם הלהקה – "היי פייב". אחד מלהיטי הלהקה הזכורים לילדים של שנות ה-90, היה השיר "קטן זה הכי כיף בעולם", מהפסטיגל.