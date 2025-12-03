פרקליטות מחוז מרכז הודיעה היום (רביעי) לבא-כוחו של שלמה פילבר, כי לא נמצאו כל תימוכין לתלונה בה טען שבוצע בו חיפוש שלא כדין בעת שהיה עצור בבית המעצר הדרים לפני כ-7 שנים, ועל כן תיק החקירה נסגר.
נזכיר כי פילבר טען במהלך עדותו במסגרת דיוני ההוכחות בתיק 4,000, וכן בתביעה אזרחית נגד רשויות המדינה שהגיש לפני מספר חודשים, כי בעת שנקלט כעצור במסגרת חקירת תיק 4,000 לפני כ-7 שנים, בוצע בו לטענתו חיפוש פוגעני שלא כדין.
היחידה הארצית לחקירות סוהרים (יאח"ס) במשטרת ישראל חקרה את התלונה באופן יסודי וממצה, ובין היתר נגבו הודעות מכל בעלי התפקידים הרלוונטיים אז בשב"ס ונאספו המסמכים שניתן היה לשחזר בחלוף הזמן.
עוד נמסר בהודעה כי לאחר בחינה מעמיקה של כלל הראיות שנאספו, הגיעה הפרקליטות למסקנה שהחקירה לא העלתה כל תשתית לכך שבוצעה עבירה פלילית ומשכך, כאמור, התיק נסגר.
מה דעתך בנושא?
19 תגובות
0 דיונים
הירש
אם ההודעה היתה אחרת-הייתי מופתע09:42 03.12.2025
מוטי הקרייתי
שיטת המאפיה המשפטית להעלים ראיות כמו הפגסוס.09:23 03.12.2025
אזרח שומר חוק
מה ציפיתם? אילו היה זה איש שמאל התיק לא היה נסגר והיו נמצאים כל הממצאים שצריך. מערכת חוק רקובה.09:49 03.12.2025
שלמה
פחחחח יש בדיחה יותר גדולה מזאת? הוא לא התלונן על המשטרה הוא התלונן גם על הפרקליטות שהיא היתה בעלת הבית של החקירה וכל התרגילים נגדו אז הפרקליטות סוגרת לעצמה את...
פחחחח יש בדיחה יותר גדולה מזאת? הוא לא התלונן על המשטרה הוא התלונן גם על הפרקליטות שהיא היתה בעלת הבית של החקירה וכל התרגילים נגדו אז הפרקליטות סוגרת לעצמה את התיק וזה לא ניגוד ענינים? מה הם חושבים שאנחנו מטומטמים?המשך 10:01 03.12.2025
התקשורת אויבת העם
עכשיו אנחנו קוראים לאונס "חיפוש לא חוקי"..?10:55 03.12.2025
יהודי
ווא איזה הפתעה פרקליטות מושחת ועברינית הגיעה למסקנה שאין צורך לבדוק שום תלונה מהצד האחר פשוט מאפיה בהתגלמותה.11:27 03.12.2025
דן
הפרקליטות מושחתים נמאסתם12:37 03.12.2025
ללל
כצפוי- רק כשהנפגעים הפונציאלים הם שמאלנים, יש כתב אישום נגד "המתקיפים"12:23 03.12.2025
שמעון פריינטה
הכל בלוף כמו שלא נמצא מי הדליף פרקליטות מושחתת11:15 03.12.2025
גורקי
גם בפ''צריה לא מצאו מי הדליף את סרטון התעמולה.18:14 03.12.2025
