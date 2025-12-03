מכה פילבר: הפרקליטות הודיעה היום לעורכי דינו כי לא נמצאו ראיות תומכות לתלונה בה הוא טען כי נעשה חיפוש שלא כדין במעצרו לפני מספר שנים והתיק נסגר

פרקליטות מחוז מרכז הודיעה היום (רביעי) לבא-כוחו של שלמה פילבר, כי לא נמצאו כל תימוכין לתלונה בה טען שבוצע בו חיפוש שלא כדין בעת שהיה עצור בבית המעצר הדרים לפני כ-7 שנים, ועל כן תיק החקירה נסגר.

נזכיר כי פילבר טען במהלך עדותו במסגרת דיוני ההוכחות בתיק 4,000, וכן בתביעה אזרחית נגד רשויות המדינה שהגיש לפני מספר חודשים, כי בעת שנקלט כעצור במסגרת חקירת תיק 4,000 לפני כ-7 שנים, בוצע בו לטענתו חיפוש פוגעני שלא כדין.

היחידה הארצית לחקירות סוהרים (יאח"ס) במשטרת ישראל חקרה את התלונה באופן יסודי וממצה, ובין היתר נגבו הודעות מכל בעלי התפקידים הרלוונטיים אז בשב"ס ונאספו המסמכים שניתן היה לשחזר בחלוף הזמן.

עוד נמסר בהודעה כי לאחר בחינה מעמיקה של כלל הראיות שנאספו, הגיעה הפרקליטות למסקנה שהחקירה לא העלתה כל תשתית לכך שבוצעה עבירה פלילית ומשכך, כאמור, התיק נסגר.