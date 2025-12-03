שר המשפטים לשעבר, פרופ׳ דניאל פרידמן, התייחס לסוגיית בקשת החנינה של נתניהו וטען: זה התנאי הבסיסי שצריך להציב לראש הממשלה

שר המשפטים לשעבר, ‏פרופ׳ דניאל פרידמן, התראיין היום (רביעי) בגלי ישראל, בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר: "אני חושב שראוי שהחנינה תהיה מותנית בהתפטרות ובפרישה לשנים אחדות מהחיים הפוליטיים, לדעתי לפחות לחמש שנים. אני רוצה להזכיר שבפרשת קו 300 לא רק שהם הודו אלא הם כולם פרשו מהשב"כ".

שרון גל הקשה עליו ואמר: "ראש ממשלה בוחרים, אנשי שב״כ לא נבחרים, זאת לא הדמוקרטיה". ‏פרופ' פרידמן השיב: "אבל הוא עומד לדין וגם כשבוחרים – לפי החוק שלנו אם ראש הממשלה מורשע ויש לו קלון – הוא לא יכול".

‏שרון הוסיף לענות לו: "אבל הוא לא מורשע!".