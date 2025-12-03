שר המשפטים לשעבר, פרופ׳ דניאל פרידמן, התראיין היום (רביעי) בגלי ישראל, בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר: "אני חושב שראוי שהחנינה תהיה מותנית בהתפטרות ובפרישה לשנים אחדות מהחיים הפוליטיים, לדעתי לפחות לחמש שנים. אני רוצה להזכיר שבפרשת קו 300 לא רק שהם הודו אלא הם כולם פרשו מהשב"כ".
שרון גל הקשה עליו ואמר: "ראש ממשלה בוחרים, אנשי שב״כ לא נבחרים, זאת לא הדמוקרטיה". פרופ' פרידמן השיב: "אבל הוא עומד לדין וגם כשבוחרים – לפי החוק שלנו אם ראש הממשלה מורשע ויש לו קלון – הוא לא יכול".
שרון הוסיף לענות לו: "אבל הוא לא מורשע!".
מה דעתך בנושא?
19 תגובות
2 דיונים
לוי כהן
ביבי--------בבחירות הבאות 77 מנדטים בקואליציה09:14 03.12.2025
נחיה ונראה
חלומות באספמיה!!!09:32 03.12.2025
לקרוא את פסק דין ברזילי
תומכי החנינה נאחזים בפסק דין זה (שהנו היחיד שניתן, בשל הנסיבות המיוחדות) בסוגיית חנינה ללא הרשעה, כמוצאי שלל רב. יש לזכור שבאותו ענין הנאשמים הודו והשופטים קבעו שמשהודו נסללה הדרך...
תומכי החנינה נאחזים בפסק דין זה (שהנו היחיד שניתן, בשל הנסיבות המיוחדות) בסוגיית חנינה ללא הרשעה, כמוצאי שלל רב. יש לזכור שבאותו ענין הנאשמים הודו והשופטים קבעו שמשהודו נסללה הדרך לחנינה. ראש הממשלה נתניהו לא רק שאינו מודה, אלא מציב בקשתו לחנינה כ"טובה" שהוא עושה לעם ישראל, בבחינת "כדאי שתתנו לי חנינה, אחרת אמשיך למרר את חייכם" (ולו במשפט ממושך כאורך הגלות).המשך 09:31 03.12.2025
רוית
פכככככככככככככככככככככככככככ ה0מאל מצחיק ומטורלל09:26 03.12.2025
פככככככככככככככככככככככככככ תגובה ממש אינטיליגנטית!
והימין?!09:34 03.12.2025
אתי
בתגובה ל: רוית
חחחחחאמור10:44 03.12.2025
סמי
בתגובה ל: רוית
פרופ פרידמן הוא ימני בדעות אבל אין ספק ימין היום זה עבריינים17:56 03.12.2025
לחקור את פרידמן
מי שאומר תנאים כאלו לאחר שכום מבינים שמשפט נתניהו לא חוקי, שוטרים זייפו עדויותונעשו מהלכים פליליים, מי שאומר את זה הוא כנראה היה שותף לתפירת התיקים וצריך לבדוק אותו.09:39 03.12.2025
מנה
אני סבור שבגיל שלך פרידמן תפרוש מהחיים11:17 03.12.2025
אורנה יהב
עוד קשיש דמנטי12:03 03.12.2025
אורחת
שמאל פוחד מביבי ומנסה להזיז אותו לא דרך הבחירות אלה בצורה עקיפה , סימן נוסף שביבי ראוי לכבוד.11:28 03.12.2025
חרדה למדינה
פרישת הנאשם/המורשע (בשביל לקבל חנינה) לצמיתות !!! מהציבוריות הישראלית ; כי התכנון שלו הוא לקבל חנינה ולנסות להיבחר לנשיא אחרי הרצוג ; לא נאפשר לנאשם התחמן לקבל את רצונותיו.14:17 03.12.2025
הולי
פרישה מהחיים הציבורים לתמיד ואי התערבות בפוליטיקה13:45 03.12.2025
א.ל
נתניהו פושע נגד העם היהודי15:38 03.12.2025
