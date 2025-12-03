טרגדיה בבני ברק: ילד כבן 12 אותר הבוקר בביתו כשהוא ללא רוח חיים. גופתו הועברה להמשך בירור במכון הלאומי לרפואה משפטית

אסון בבני ברק. ילד בן 12 אותר בביתו ללא רוח חיים. מתנגדי זק"א הגיעו למקום ומשם הועברה גופתו לבירור רפואי.

יחיאל גולדמן קמב״ץ זק״א והמתנדבים יעקב רוזמן ושמעון קשש שמטפלים בזירה מוסיפים: ״מוקד זק״א (1223) הזניק אותנו לרחוב יגאל אלון בעיר בני ברק, לדברי ההורים הם איתרו אותו כשהוא ללא רוח חיים והילד ללא רקע רפואי, בסיוע מתנדבים נוספים אנו דואגים לכבוד המת ומלווים את בני המשפחה בשעתם הקשה״.

כאמור, גופתו הועברה להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית, ומשטרת ישראל חוקרת את נסיבות האירוע.

עוד באותו נושא משרד הבריאות לתושבי בני ברק: "חולה חצבת היה בסופר הפופולארי" 13:43 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

משה מילר ואבישי זלצמן חובשי איחוד הצלה מסרו: "כשהגענו לביתו עקב דיווח שהתקבל מבני המשפחה כי הילד אותר הבוקר במיטתו ללא הכרה נמסר לנו כי הוא לא התעורר מהשינה. למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו לאחר שהתברר כי הילד ללא דופק וללא נשימה".