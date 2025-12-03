נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תועד כשהוא נרדם במהלך ישיבת הקבינט, כשהוא נראה עוצם את עיניו ונשען קדימה בזמן דברים של מזכיר המדינה מרקו רוביו. צפו בתיעוד

אחרי "סליפי ג'ו" – כעת הגיע תורו של "סליפי דון": נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תועד הלילה (שלישי) כשהוא נרדם במהלך ישיבת הקבינט שהועברה בשידור חי בטלוויזיה האמריקנית. האירוע התרחש שעות ספורות אחרי שטראמפ בן ה-79 תקף את התקשורת על ההתמקדות שלה בגילו ובסימני עייפות.

צפו בתיעוד:

Donald has fallen asleep in his own cabinet meeting.😆😆 pic.twitter.com/kSAYGDAmMr — Ashley Patel (@AshleyP22343890) December 3, 2025

בסרטון שהפך לויראלי טראמפ נראה כשעיניו עצומות ונשען קדימה, בזמן דבריו של מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. בהמשך הוא עצם את עיניו פעם נוספת בזמן דבריה של שרת החקלאות ברוק רולינס, והאירוע חזר על עצמו במהלך נאומה של שרת החינוך לינדה מקמהון.

למרות התיעודים הברורים, טראמפ עצמו התייחס בישיבה לגילו וטען כי "אני אגיד לכם כשמשהו לא בסדר, יום אחד זה יקרה לכולנו. כרגע אני חושב שאני חד יותר ממה שהייתי לפני 25 שנה. אבל מי בכלל יכול לדעת?". דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט גם תקפה את הטענות לעייפות ואמרה כי "הנשיא טראמפ היה קשוב לחלוטין וניהל את הישיבה כולה".

כזכור, קודמו של טראמפ בתפקיד, ג'ו ביידן, זכה במהלך שנות כהונתו כנשיא ארה"ב ללעג רב אחרי שפורסמו מספר תיעודים בהם הוא לכאורה נרדם במהלך פגישות חשובות – ביניהם גם פגישה עם ראש הממשלה דאז נפתלי בנט, וכן בטקס הפתיחה של ועידת האקלים של האו"ם.