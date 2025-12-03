ביף תקשורתי בין כתב ערוץ 13 לכתבת ערוץ 14 שטענה כי כעת היא יכולה לומר את דעותייה בחופשית. עיתונאי חדשות 13 הגיב לה: "נעצור כאן ולא נפרט מפאת כבודך"

סערה התחוללה ברשת כאשר כתבת ערוץ 14 ליבי בלנקה אלון, התראיינה בפודקאסט וטענה כי היא שמה שעברה מחדשות 13 ל-14, שכן שם אין אווירה עוינית, היא מרגישה בבית ולדבריה היא סוף סוף יכולה לומר את דעותיה ללא חשש.

בתגובה, עיתונאי חדשות 13 יוסף ישראל, הגיב לה בחריפות: "היי ליבי, ‏התלבטתי אם לענות לך, בוודאי פומבית. אבל החלטתי שמכיוון שבחרת בפלטפורמה פומבית לעשות עלינו סיבוב ולהשתלח (אין לי מושג מי הקהל ומה הפלטפורמה, אבל קיבלתי את הקטע הזה מהרבה אנשים ולכן מניח שפומבית), ומתוך כך גם להשתלח בי כמי שקיבל אותך לעבודה, ברשותך שני דברים קצרים, בפלטפורמה הפומבית הצנועה שלי.

‏האחד, אין עלוב ובזוי יותר מלזרוק אבן לבאר ששתית ממנה בעבור חופן לייקים. בוודאי כשברור שלא היית נמצאת היום במקום שבו את נמצאת היום, ושנינו יודעים שקיבלתי אותך לעבודה לאור הנחישות הרבה ולא בגלל יכולותיך המקצועיות בלשון המעטה (כזכור היינו מתבדחים על זה לא מעט ביננו, ונעצור כאן ולא נפרט מפאת כבודך)".

עוד הוא המשיך לכתוב לה: "‏השני, על מה את מדברת לכל הרוחות? מי השתיק את דעותייך? למי בכלל היה אכפת מה את חושבת בחיאת ליבי? זה לא שפתחת מהדורות ב-13. היית קשבת בדסק החוץ ואז מפיקה. אני מוקף בעובדים, אנשי מסך ושאינם, עם שלל דעות מכל הכיוונים. רבים מהם היו חברייך הקרובים ואת יודעת את זה היטב.

‏ודבר אחרון: אל תטעי ואל תנכסי לך ולחברים שלך שום אידאולוגיה בטעות. את לא עושה שום דבר שקשור לתקשורת ימין. קידום חוקי השתמטות, יריקה על מילואימניקים, השתלחות בקציני צה״ל – כל אלה לא ימין.

אגיד לך מה שאמרתי לך כשעזבת: למקום שבו את עובדת יש שתי מטרות שמשלימות זו את זו: פירוק הדמוקרטיה הישראלית על מנת לבצר את שלטונו של בנימין נתניהו. ואסיים במה שאיחלתי לך ביום שעזבת: הצלחה גדולה בהמשך הדרך וכישלון מוחלט בתחנה הנוכחית".