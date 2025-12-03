סערה התחוללה ברשת כאשר כתבת ערוץ 14 ליבי בלנקה אלון, התראיינה בפודקאסט וטענה כי היא שמה שעברה מחדשות 13 ל-14, שכן שם אין אווירה עוינית, היא מרגישה בבית ולדבריה היא סוף סוף יכולה לומר את דעותיה ללא חשש.
בתגובה, עיתונאי חדשות 13 יוסף ישראל, הגיב לה בחריפות: "היי ליבי, התלבטתי אם לענות לך, בוודאי פומבית. אבל החלטתי שמכיוון שבחרת בפלטפורמה פומבית לעשות עלינו סיבוב ולהשתלח (אין לי מושג מי הקהל ומה הפלטפורמה, אבל קיבלתי את הקטע הזה מהרבה אנשים ולכן מניח שפומבית), ומתוך כך גם להשתלח בי כמי שקיבל אותך לעבודה, ברשותך שני דברים קצרים, בפלטפורמה הפומבית הצנועה שלי.
האחד, אין עלוב ובזוי יותר מלזרוק אבן לבאר ששתית ממנה בעבור חופן לייקים. בוודאי כשברור שלא היית נמצאת היום במקום שבו את נמצאת היום, ושנינו יודעים שקיבלתי אותך לעבודה לאור הנחישות הרבה ולא בגלל יכולותיך המקצועיות בלשון המעטה (כזכור היינו מתבדחים על זה לא מעט ביננו, ונעצור כאן ולא נפרט מפאת כבודך)".
עוד הוא המשיך לכתוב לה: "השני, על מה את מדברת לכל הרוחות? מי השתיק את דעותייך? למי בכלל היה אכפת מה את חושבת בחיאת ליבי? זה לא שפתחת מהדורות ב-13. היית קשבת בדסק החוץ ואז מפיקה. אני מוקף בעובדים, אנשי מסך ושאינם, עם שלל דעות מכל הכיוונים. רבים מהם היו חברייך הקרובים ואת יודעת את זה היטב.
ודבר אחרון: אל תטעי ואל תנכסי לך ולחברים שלך שום אידאולוגיה בטעות. את לא עושה שום דבר שקשור לתקשורת ימין. קידום חוקי השתמטות, יריקה על מילואימניקים, השתלחות בקציני צה״ל – כל אלה לא ימין.
אגיד לך מה שאמרתי לך כשעזבת: למקום שבו את עובדת יש שתי מטרות שמשלימות זו את זו: פירוק הדמוקרטיה הישראלית על מנת לבצר את שלטונו של בנימין נתניהו. ואסיים במה שאיחלתי לך ביום שעזבת: הצלחה גדולה בהמשך הדרך וכישלון מוחלט בתחנה הנוכחית".
מה דעתך בנושא?
33 תגובות
4 דיונים
כתב ערוץ 13 ה ר קו ב, שגפני ופורוש אמרו שוב ושוב שהדיקטטורים שלו, בנט, ליברמן, גנץ ולפיד הציעו לחרדים מיליארדים כדי שיצביעו לתקציב ממשלתם עם רע"מ, ויצטרפו אליה!!08:45 03.12.2025
YZ
אין שום הוכחה שהוצע לרע"מ כסף. אבל, יש משהו שלא דורש הוכחה וזה החתימה של נתניהו בהסכם האחרון עם טראמפ ו-MBS על הקמת מדינה פלסטינית (סעיף 19 בהסכם). מעניין שזה לא מפריע לך...17:27 03.12.2025
כתב ערוץ 13 ה ר קו ב!"שכח" את השתמטות הדיקטטורים שלו!בצ'יק,עוזרו של גולדקנופפף אמר לאחרונה שבנט הציע לחרדים מיליארד ומאתיים אלף שקל כדי שיצביעו לתקציב ממשלתו עם האחים המוסלמים!!..08:44 03.12.2025
YZ
אתה אולי יודע כמה כסף נתן (לא הציע. נתן) לחרדים כדי שיצביעו עבור התקציב?17:30 03.12.2025
לוי כהן
מה זה ערוץ 13 איפה הוא משודר מי ...
מה זה ערוץ 13 איפה הוא משודר מי הצופה בוהמשך 09:12 03.12.2025
כתב ערוץ 13 הר ק ו ב שהערוץ שלו משרת את הדיקטטורים בבגץ שמחסלים חוקים וחוקי יסוד ועם היועמשית מחסלים החלטות ומינויים של הממשלה - הכל באופן "דמוקרטי"....08:41 03.12.2025
ננּנננננ
רק ערוץ 14 כל הכבוד לליבי אלון רק ביבי09:53 03.12.2025
שירי מנתניה
רק ערוץ ביבי11:12 03.12.2025
שלו
זכתה עברה לערוץ חדשות ואמת ברחה מערוצי האויב09:47 03.12.2025
אשר
מפאת כבודה או מפאת שלא היה לו מה להגיד? צביעות השמאל10:56 03.12.2025
התקשורת אויבת העם
אל ג'זירה 1310:53 03.12.2025
אבי.י.
במקום לשאול לענין מדוע הרשצ כך? בחרת בלהעליב להשמיץ לדרוך על מקצועיות הכתבת לקית בעלות על הקריירה של הכתבת, עם סיום של הלוואי תיכשלי. תודה עכשיו אני באמת מאמין שהיא הושתקה10:32 03.12.2025
ש חיון
אפשר לחשוב שיוסף ישראל משדר מהדורת חדשות כולה שולחים אותו להביא כתבות ממקומות שלא מעניינות וגם שבאולפן מנסה להסביר נכנס לגמגום ומקבל עזרה מהמנחה אל תשכח שצבע עורך מסגיר אותך ובעת הצורף תהיה בן הפותרים בתחילת הרשימההמשך 10:27 03.12.2025
שירי מנתניה
"צבע עורך מסגיר אותך" - וואו כמה גזענות בצופי ערוץ אלג'זירה 14 האנטישמי. הפיטצ'ר הכי חזק בערוץ הזה הוא שתמיד אפשר לרדת יותר נמוך - אין להם רצפת זכוכית.11:16 03.12.2025
