דור העתיד של המפקדים החרדים בצבא: לראשונה הושלם קורס מ"כים של חטיבת החשמונאים, כשכ-70 לוחמים חרדים סיימו את ההכשרה בטקס סיום מיוחד. צפו בתיעוד

היסטוריה בצה"ל: טקס הסיום של קורס מפקדי הכיתות הראשון של חטיבת החשמונאים נערך אתמול (שלישי) בראשות מפקד החטיבה, אלוף-משנה א׳, ובהשתתפות מפקדים ומשפחות בוגרי ההכשרה. צפו בתיעוד: כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל) כ-70 לוחמים סיימו את ההכשרה, במהלכה עברו אימוני לחימה בשטח בנוי ופתוח וניווטים בכל חלקי הארץ, העמיקו בתכנים מקצועיים ואף לחמו בעזה. בצה"ל אמרו כי זהו קורס ההכשרה הראשון למפקדי כיתות מהמגזר החרדי בחטיבת החשמונאים, והוא חלק מתהליכים משמעותיים בצה״ל אשר נועדו לשלב צעירים חרדים בצבא.

