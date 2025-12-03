היסטוריה בצה"ל: טקס הסיום של קורס מפקדי הכיתות הראשון של חטיבת החשמונאים נערך אתמול (שלישי) בראשות מפקד החטיבה, אלוף-משנה א׳, ובהשתתפות מפקדים ומשפחות בוגרי ההכשרה.

(צילום: דובר צה"ל)

כ-70 לוחמים סיימו את ההכשרה, במהלכה עברו אימוני לחימה בשטח בנוי ופתוח וניווטים בכל חלקי הארץ, העמיקו בתכנים מקצועיים ואף לחמו בעזה.

(צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אמרו כי זהו קורס ההכשרה הראשון למפקדי כיתות מהמגזר החרדי בחטיבת החשמונאים, והוא חלק מתהליכים משמעותיים בצה״ל אשר נועדו לשלב צעירים חרדים בצבא.