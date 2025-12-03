רוכב אופניים חשמליים נפגע מרכב בפתח תקווה, הוא פונה לבית החולים עם פגיעת ראש. בבית שמש דרס רוכב אופניים חשמליים הולך רגל כבן 70, מצבו קשה, הרוכב נפצע קל

הבוקר נפתח בשתי תאונות דרכים קשות במעורבות רוכבי אופניים חשמליים.

בבית שמש נפגע הולך רגל כבן 70 מרוכב אופניים חשמליים, ברחוב הרצל בעיר.

דניאל כהן ואשר יונגרייז חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הולך הרגל נפגע מאופניים חשמליים. הענקנו סיוע רפואי בזירת התאונה להולך הרגל שנפצע קשה ולרוכב האופניים החשמליים שנפצע באורח קל".

עוד באותו נושא הקטל בכבישים: רוכב אופניים חשמליים נהרג מפגיעת משאית 20:28 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מעט מוקדם יותר בפתח תקווה, רוכב אופניים חשמליים כבן 38, נפגע מרכב ברחוב דוד וולפסון. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבי"ח בילינסון, כשהוא סובל מפגיעת ראש. מצבו מוגדר בינוני.