ראש האופוזיציה מתייחס הערב (שלישי) לסערת חוק הגיוס וביטול הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו.
לדברי לפיד: "נתניהו ביטל הערב את ההצהרה שלו כי הוא יודע את האמת. ביבי ברח, כי הוא יודע שאנחנו מכירים את פרטי חוק ההשתמטות, ואין לו איך להגן עליו. זה לא חוק היסטורי. לא יתגייסו 50% מהחרדים. גם לא חמישה אחוז".
עוד אומר לפיד: "החוק הזה מלא חורים שהוכנסו לתוכו בכוונה. אין מכסות, אין סנקציות, אין אפשרות אכיפה. השליטה היא לא בידי צה״ל, אלא בידי דרעי וגולדקנופף".
לפיד מוסיף כי "אזרחי ישראל מצפים לתיקון וריפוי, במקום זה הם מקבלים עוד בגידה בלוחמים שלנו. בבחירה בין הלוחמים למשתמטים, נתניהו בחר במשתמטים ובגד בלוחמים. מה שעלה בכנסת הוא חוק השתמטות על מלא, והמטרה היחידה שלו היא לחדש את הזרמת הכסף לישיבות".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
לפיד מציין כי החוק מבזה את צה"ל: "60 מיליארד שקל שאנחנו משלמים כל שנה מהכסף שלנו למשתמטים שלא מגיעים לבקו״ם. החוק הזה מבזה את הלוחמים שלנו. מבזה את יותר מ-920 הלוחמים שנהרגו. מבזה את 20 אלף הפצועים בגוף ובנפש של השנתיים האחרונות. מבזה את הציונות ואת צבא ההגנה לישראל".
לסיום אמר ראש האופוזיציה:"הבריחה של נתניהו הערב היא מסר ברור לכל חברי הקואליציה. אי אפשר להגן על החוק הזה, והחוק הזה לא יעבור. אני מתחייב. אנחנו נעצור אותו".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
לוי כהן
בבחירות-----------------לעפיד 2.75 מנדטים--------------חכיו למלצרות20:51 02.12.2025
ירון
לפיד האדיוט מה אתה עשיתה כראש ממשלה דמקולו חוץ מלימסור שדות נפט לחיזבאללה רעדו לך הביצים למה אתה ונוכל בנט לא טיפלתם בחוק הגיוס כי אתם הזבל של הפוליטיקה...
לפיד האדיוט מה אתה עשיתה כראש ממשלה דמקולו חוץ מלימסור שדות נפט לחיזבאללה רעדו לך הביצים למה אתה ונוכל בנט לא טיפלתם בחוק הגיוס כי אתם הזבל של הפוליטיקה רק לעצמכם דיקטטורים עלובים ב"ה שאתם לא מנהיגים בתקופה הקשה שעוברת על עם ישראל עמכם כבר היינו קבורים ואתם בשוויץ יהיה רצון שהקב"ה ימצא לכם מקום אחר לחיות בו עזה טובה לכם אוהביי האויבהמשך 21:19 02.12.2025
ירון
לא מגיע לחררה בציפורניים של ביבי! לפיד תפנים-אתה שווה לתחת חחח21:01 02.12.2025
גאה להיות משתמט
לא מוצא חן בעיניך חזור לבודפשט תבלוס שם חזירים כאוותך נפשך מה אתה בכלל מחפש בפלשתין הכבושה22:38 02.12.2025
ירון
ירון
לא מגיע לחררה בציפורניים של ביבי! לפיד תפנים-אתה שווה לתחת חחח21:01 02.12.2025
לוי כהן
בבחירות-----------------לעפיד 2.75 מנדטים--------------חכיו למלצרות20:51 02.12.2025
