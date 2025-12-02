ראש האופוזיציה יאיר לפיד בהצהרה על חוק הגיוס: "ביבי ברח, כי הוא יודע שאנחנו מכירים את פרטי החוק ואין לו איך להגן עליו. מדובר בהונאה גמורה. השליטה היא לא בידי צה״ל, אלא בידי דרעי וגולדקנופף"

ראש האופוזיציה מתייחס הערב (שלישי) לסערת חוק הגיוס וביטול הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו.

לדברי לפיד: "נתניהו ביטל הערב את ההצהרה שלו כי הוא יודע את האמת. ביבי ברח, כי הוא יודע שאנחנו מכירים את פרטי חוק ההשתמטות, ואין לו איך להגן עליו. זה לא חוק היסטורי. לא יתגייסו 50% מהחרדים. גם לא חמישה אחוז".

עוד אומר לפיד: "החוק הזה מלא חורים שהוכנסו לתוכו בכוונה. אין מכסות, אין סנקציות, אין אפשרות אכיפה. השליטה היא לא בידי צה״ל, אלא בידי דרעי וגולדקנופף".

לפיד מוסיף כי "אזרחי ישראל מצפים לתיקון וריפוי, במקום זה הם מקבלים עוד בגידה בלוחמים שלנו. בבחירה בין הלוחמים למשתמטים, נתניהו בחר במשתמטים ובגד בלוחמים. מה שעלה בכנסת הוא חוק השתמטות על מלא, והמטרה היחידה שלו היא לחדש את הזרמת הכסף לישיבות".

לפיד מציין כי החוק מבזה את צה"ל: "60 מיליארד שקל שאנחנו משלמים כל שנה מהכסף שלנו למשתמטים שלא מגיעים לבקו״ם. החוק הזה מבזה את הלוחמים שלנו. מבזה את יותר מ-920 הלוחמים שנהרגו. מבזה את 20 אלף הפצועים בגוף ובנפש של השנתיים האחרונות. מבזה את הציונות ואת צבא ההגנה לישראל".

לסיום אמר ראש האופוזיציה:"הבריחה של נתניהו הערב היא מסר ברור לכל חברי הקואליציה. אי אפשר להגן על החוק הזה, והחוק הזה לא יעבור. אני מתחייב. אנחנו נעצור אותו".